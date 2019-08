ALLDOCUBE Kbook, il notebook da 13.5″, 8 GB di RAM e 512 di SSD a soli 390 € con coupon

Se siete alla ricerca di un ultrabook dalle caratteristiche avanzate, ma che non vi svuoti completamente il portafoglio, allora dovreste dare uno sguardo all’offerta ALLDOCUBE KBook da 13,5 pollici. Solitamente ha un listino che sfiora i 600 euro, ma grazie al codice sconto che vi proponiamo in basso potrà essere vostro a circa 390 euro.

L’offerta include in regalo anche uno zaino ALLDOCUBE pensato per il trasporto del notebook.

ALLDOCUBE KBook è un notebook economico che non disdegna caratteristiche avanzate, come il sistema di sblocco tramite impronte digitali. Dotato di uno schermo IPS da 13,5 pollici ha una risoluzione di 3000 x 2000.

A spingerlo è il processore Intel M3 6Y30, mentre dal punto di vista della memoria è coadiuvato da ben 8 GB di RAM e da un SSD da 512 GB. Altre caratteristiche includono un Wi-Fi Dual band 2,4GHz / 5,0GHz, mentre lato software, naturalmente, il portatile viene spedito a casa con Windows 10 già installato.

Il processore Intel Core M3 – 6Y30 Dual Core è da 0,9GHz e fino a 2,2GHz, affiancato da una GPU Intel HD Graphics 515. Non manca neppure una fotocamera frontale da 1MP, utile per le video chiamate o video conferenze.

Al suo interno la batteria è in grado di offrire fino a 6 ore di riproduzione video, mentre a livello di connettività è dotato di ingresso jack per cuffie, USB-C, e 2 USB 2.0. Pesa circa un chilo e mezzo, e ha dimensioni contenute in 31,23 x 23,80 x 1,55 cm.

Solitamente ha un costo di 580, ma attualmente con il codice sconto GB-KBOOK lo si pagherà soltanto 390 euro circa. Clicca qui per comprarlo. Come detto l’offerta include in regalo anche uno zaino ALLDOCUBE pensato per il trasporto del notebook: basterà aggiungere il notebook a carrello per ritrovarsi già lo zaino a costo zero.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.