Prime Day, solo 47,99 € per Logitech MX Master 2, il mouse per professionisti del desktop

Chi vuole rimpiazzare il vecchio mouse – o deve comprarne ancora uno – e punta a qualcosa di più di un semplice puntatore, alzi le antenne: per poche ore torna in offerta su Amazon Logitech MX Master 2 per soli 47,99 euro.

Logitech MX Master 2 è un mouse d’eccellenza, erede con qualcche novità del modello originale di cui parliamo in questa recensione. Un vero e proprio mouse per professionista del desktop come il vecchio Logitech Performance Mouse MX, di cui eredita la forma per destrorsi ed alcune tecnologie di prima scelta come il laser Darkfield per funzionare su diverse superfici e la connessione di tipo Unifying che permette l’utilizzo di un unica antenna wireless per più dispositivi (intercambiabili).

Una delle peculiarità è che il mouse permette il collegamento anche tramite Bluetooth a ben tre dispositivi diversi, selezionabili tramite un comodo selettore posto sotto alla base. Ottima anche l’ergonomia: la rotella centrale è di tipo meccanico, per cui il funzionamento può essere a scatti (per la precisione) oppure libero, con il selettore posto sul tasto appena sopra. Una seconda rotella è posizionata lateralmente, vicino al pollice, e prevede nell’installazione standard un movimento a scorrimento orizzontale: appena dietro sono disponibili altri due pulsanti annidati, che però sono sacrificati per posizione e non proprio facili da raggiungere.

Interessante la scelta di creare una superficie a controllo “touch” che gestisce alcune funzioni legate agli spostamenti, similmente a quanto succede con il trackpad dei MacBook Pro. Tutti i tasti sono programmabili attraverso il nuovo software Logitech Options, che si installa nelle Preferenze di sistema del Mac e permette di regolare le funzioni di ogni pulsante in modo semplice e intuitivo.

In definitiva si tratta di un prodotto eccellente, personalizzabile, ergonomicamente ottimo supportato da un software, ben fatto e ottimizzato, con un’ampio assortimento di pulsanti. Tutto questo rende il Logitech MX Master un prodotto ottimo per la produttività individuale, specie nei software professionali dove le funzioni integrate sono sempre più numerose.

Le novità rispetto al mouse originale sono nel nuovo sensore, che determina una superiore sensibilità anche se il polling rate resta fisso a 125Hz. La batteria dovrebbe durare di più

Sul mercato di solito costa 100 euro. Quando va bene su Internet lo si trova intorno ai 70 euro. L’offerta Amazon a 47,99 euro è la migliore che si sia mai vista e rappresenta uno sconto del 52% sul prezzo pieno

