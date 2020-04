Amazfit Bip S, in offerta l’erede del Bip: 40 giorni di autonomia per un smartwatch rinnovato

Offerta succosa per il nuovo Amazfit Bip S, la nuova versione del super popolare smartwatch di Huami, prodotto che aveva conquistato il pubblico grazie soprattutto alla versatilità e all’eccezionale autonomia di circa 40 giorni, caratteristica che questo Bip S ha preservato grazie a nuovi chip a basso consumo energetico, rinnovando però le sue specifiche rispetto alla versione precedente.

Lo stile resta il medesimo, quattro i colori disponibili per 31 g di peso totale e 11,4 mm di spessore, caratteristiche che rendono il Bip S molto confortevole e pratico nell’uso quotidiano.

Lo schermo (ora a colori) da 1,28 pollici vanta ora la protezione di un Gorilla Glass e la tecnologia trasflettiva, che garantisce una perfetta visibilità anche sotto al luce del sole, Potenziato il GPS (cui si aggiunge Glonass) a basso consumo, che permette un utilizzo non stop fino a 22 ore.

Non mancano le funzionalità di tracciamento, con 10 modalità sportive, conta passi ma anche tracking ma anche monitoraggio della frequenza cardiaca ad alta precisione con sensore ottico Huami Bio, che offre una misurazione continua della frequenza cardiaca 24/7 con valori di intervallo di frequenza cardiaca anormale e migliore precisione rispetto alle generazioni precedenti.

Presente anche il tracciamento del sonno, alert per l’eccessiva sedentarietà e le notifiche su messaggi e chiamare ricevute sullo smartphone. Il livello di impermeabilità arriva infine a 5ATM, consentendo tranquillità nell’utilizzo per attività come nuoto e immersioni.

Amazfit Bip S si acquista in offerta al prezzo di circa 74 euro cliccando su questo link diretto.

