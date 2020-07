Amazfit PowerBuds, arrivano le cuffie wireless con cardiofrequenzimetro integrato

Interessante novità da Amazfit, noto produttore di dispositivi indossabili di qualità, che lancia sul mercato le sue Amazfit PowerBuds, cuffie auricolari wireless che integrano un cardiofrequenzimetro.

Pensate in particolare per gli sportivi, esteticamente le cuffie auricolari sono in stile in-ear, includono un archetto di stabilità opzionale (può essere montato o lasciato nella custodia) e certificazione di impermeabilità IP55, che garantisce sicurezza durante ogni tipo di sport.

Le Amazfit PowerBuds includono direttamente un sensore per il rilevamento della frequenza cardiaca che permette loro di svolgere la funziona di cardiofrequenzimetro durante le sessioni di fitness, per controllare in tempo reale l’andamento. Nel caso in cui l’attività cardiaca fosse oltre i limiti, sarà possibile ricevere una notifica diretta sullo smart watch o sul telefono.

Notevole anche il comparto autonomia: una sola ricarica garantisce fino ad 8 ore di autonomia, che arrivano a 24 ore sommando la riserva inclusa nella custodia. Bastano inoltre inserire per 15 minuti le cuffie all’interno della custodia per guadagnare fino a 3 ore di autonomia.

È disponibile anche un modalità Thru Mode, grazie alla quale è possibile attivare il microfono durante la riproduzione musicale per captare al meglio quanto succede nell’ambiente circostante, per poter svolgere attività fisica all’aperto – magari su strade trafficate – con maggiore sicurezza. Nel caso invece sia necessario, è possibile attivare la riduzione del rumore, per svolgere telefonate in ambienti rumorosi.

Infine le Amazfit PowerBuds includono controlli touch e sono compatibili con Siri, Assistente Google e Amazon Alexa.

Chi fosse interessato può acquistarle al prezzo di 99 euro cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.