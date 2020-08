Amazfit T-Rex, lo smartwatch con certificazione militare con codice sconto a 108 euro

Quando si parla di Amazfit ormai non c’è bisogno di presentazioni. Il brand ha conquistato nel corso degli anni una certa fama in tema di smartwatch, anche se il marchio adesso cerca di stupire con un nuovo modello rugged, Amazfit T-Rex, con certificazione di grado militare, che non rinuncia pero ad un design davvero ben fatto.

Adesso è ancor più conveniente, perché grazie al codice sconto che vi segnaliamo in calce lo si acquisterà a poco più di 108 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo.

Amazfit T-Rex è il primo smartwatch dell’azienda ottimizzato per il fitness all’aperto, robusto, con un ampio display e una lunga durata della batteria. Come già anticipato, gode della certificazione di rango militare (MIL-STD-810), che dunque gli permette di resistere alle alte temperature e alle condizioni estreme. Oltre all’ampio display, gode di gode di pulsanti metallici per facilitare il funzionamento in alcune condizioni all’aperto.

Amazfit T-Rex non manca la certificazione ATM 5, quindi resistenza alle immersioni fino a 50 metri, mentre l’autonomia è di 20 giorni, anche grazie ad un chip Sony GPS a basso consumo che se attivato di continuo, comunque garantisce 40 ore di funzionamento.

Amazfit T-Rex gode di un ampio display AMOLED da 1,3 pollici, ed è proposto in cinque diverse colorazioni, ulteriormente personalizzabile grazie alle 30 watch faces già disponibili.

Gode di funzione always-on, quindi con display sempre acceso per mostrare l’ora, e permette all’utente di tracciare ben 14 diverse discipline sportive, tra cui corsa esterna, passeggiate, ciclismo all’aperto, alpinismo, ciclismo indoor, ellittica, piscina freestyle, e altre ancora.

Per quanto concerne la possibilità di utilizzarlo all’aperto, l’orologio dispone di GPS + GLONASS, senza naturalmente rinunciare alle funzioni basilari per il calcolo calorie e passi.

Il cinturino è in silicone assorbente e confortevole, così da consentire lo svolgimento di attività estreme, mentre la funzione BioTracker con sensore ottico PPG che offre alta precisione per il calcolo della frequenza cardiaca 24 ore su 24.

Nonostante si tratti di un rugged, studiato per le attività all’aperto, Amazfit inserisce in questo T-Rex anche il monitoraggio del sonno, i promemoria sedentario, e le notifiche per chiamate in arrivo, messaggi di testo, anche da app terze. Il vetro protettivo impiegato è il Corning gorilla 3 con rivestimento anti-impronta.

Si collega allo smartphone tramite applicazione Amazfit, gode di Bluetooth 5.0 e lo schermo ha una risoluzione di ben 360 x 360. Quanto alla batteria, è da 390 mAh, mentre le dimensioni dell’orologio ha dimensioni di 12,60 x 12,50 x 6,20 cm.

Amazfit T-Rex solitamente costa circa 140 euro, ma al momento grazie al codice sconto AMZT-REX da inserire nel carrello, lo pagherete appena 108,35 euro, cliccando direttamente qui.

Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.