Amazon diventa il più grande acquirente di energia rinnovabile al mondo

Amazon annuncia di aver investito in 26 nuovi progetti di energia eolica e solare su larga scala per un totale di 3,4 gigawatt (GW) di capacità di produzione di energia elettrica, portando il suo investimento totale in energie rinnovabili nel 2020 a 35 progetti con più di 4 GW di capacità – il più grande investimento aziendale in energie rinnovabili in un solo anno. Secondo il colosso dell’e-commerce questi nuovi progetti fanno di Amazon il più grande acquirente aziendale di energia rinnovabile ad oggi.

Amazon ha investito in 6,5 GW di progetti di energia eolica e solare che consentiraniranno di rifornire le proprie attività con più di 18 milioni di megawatt (MW) di energia rinnovabile all’anno – l’equivalente necessario per alimentare 1,7 milioni di abitazioni negli Stati Uniti per un anno. Questi progetti forniranno energia rinnovabile per gli uffici corporate di Amazon, i centri logistici e i data center di Amazon Web Services (AWS) che supportano milioni di utenti in tutto il mondo.

I nuovi progetti contribuiranno all’impegno di Amazon a raggiungere zero emissioni nette di CO2 in tutte le attività entro il 2040: parte di questo impegno prevede di alimentare le attività di Amazon con il 100% di energia rinnovabile, e l’azienda si sta muovendo per raggiungere questo obiettivo entro il 2025, cinque anni prima rispetto alla scadenza del 2030 fissata inizialmente.

I 26 nuovi progetti eolici e solari annunciati si trovano in Italia, Australia, Francia, Germania, Sudafrica, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti e sono i primi di Amazon in Francia, Germania, Italia e Sudafrica. Nel nostro Paese i primi due parchi fotovoltaici saranno situati in Sud Italia e forniranno complessivamente 66 MW di energia. Amazon raggiunge oggi un totale di 127 progetti di energia rinnovabile in tutto il mondo, tra cui 59 progetti di energia eolica e solare rinnovabile su larga scala e 68 impianti fotovoltaici sui tetti nei centri di distribuzione e nei centri di smistamento in tutto il mondo, di cui 4 in Italia.

Lo scorso anno, Amazon e Global Optimism hanno co-fondato il Climate Pledge, un impegno a raggiungere l’accordo di Parigi con 10 anni di anticipo e ad essere a zero emissioni di CO2 entro il 2040. Il Climate Pledge ha oggi 31 firmatari, tra cui Unilever, Verizon, Siemens, Microsoft e Best Buy.

Per raggiungere il suo obiettivo, Amazon fa sapere che continuerà a ridurre le emissioni in tutte le sue attività, stabilendo un percorso per alimentare le sue attività al 100% di energia rinnovabile entro il 2025, cinque anni prima dell’obiettivo iniziale del 2030; realizzando il programma Shipment Zero per rendere tutte le spedizioni a zero emissioni, con il 50% di spedizioni già carbon neutral nel 2030; e acquistando 100.000 veicoli elettrici per le consegne, il più grande ordine di veicoli elettrici per consegne.

