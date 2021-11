Questa notte l’Early Black Friday 2021, parte la pioggia di offerte Amazon

Faticate a trattenere il click in attesa del Black Friday? Amazon lo sa e vi aiuta a scaricare parte della pulsione agli acquisti con una nuova iniziativa l’Early Black Friday, dieci giorni di offerte che allo scoccare dalla mezzanotte permetteranno di comprare in sconto un grande numero di prodotti a prezzi da… Black Friday.

Se la data da appuntarsi è quella di domani oppure se volete essere davvero previdenti, le 23,59 di quest’oggi domenica 8 novembre, per sapere che cosa andrà in sconto si deve avere pazienza. Solo nel momento in cui Amazon aprirà il sipario sulla promozione sapremo quali prodotti sono disponibili a prezzi scontati. Quel che c’è di… scontato fin da ora è che nella lista troveremo tantissimi prodotti di elettronica di cui una grande parte di grande interesse anche per il nostro pubblico appassionato di Apple, Smartphone e computer, interessato alla domotica, automotive di ambito innovativo.

Non c’è da essere indovini per immaginare che tra le promozioni troveremo tanti prodotti per la casa, per la cura della salute e della persone e per la mobilità elettrica. In pratica per tutte quelle categorie (e non sono certamente poche) per le quali Amazon è un riferimento negli acquisti on line.

Il nostro consiglio è di prestare particolare attenzione alla pagina di Amazon ma soprattutto al nostro sito. In base alla nostra esperienza diversi prodotti andranno in sconto con poco clamore e noi cercheremo di segnalare tra quelli meno visibili i più convenienti. Quando saranno promozioni particolarmente attese e significative li troverete illustrati nel dettaglio sia dalla prima pagina di Macitynet, che dalle sezione dedicata alle offerte. Ma molti di più li troverete in sintesi sul nostro canale Telegram dedicato alle promozioni che abbiamo recentemente potenziato

Per abbonarsi al canale Telegram Macitynet Offerte basta avere installato Telegram su iPhone, iPad, Android, Mac o PC e cliccare su questo link. Vi ricordiamo che Telegram è gratuito ed è disponibile su tutte le piattaforme: click qui per scaricarlo su Mac, qui per iOS e qui per Android.