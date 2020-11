Amazon (echo) RED contribuisce alla lotta contro le pandemie

Un regalo per sé oppure per una persona cara ma utile per tutti perchè, acquistando l’edizione speciale limitata di Amazon (echo) RED, parte del ricavato viene devoluto alla lotta contro le pandemie, inclusa quella di Covid che sta coinvolgendo buona parte del pianeta. Anche Amazon partecipa così a una iniziativa di cui Apple è il più grande donatore ormai da anni.

Per la prima volta Amazon collabora con (RED), l’organizzazione no profit che, attraverso la collaborazione con le aziende, raccoglie fondi per combattere le malattie più pericolose. Amazon, attraverso questa collaborazione, offre ai clienti la possibilità di contribuire alla causa grazie all’acquisto dell’edizione limitata di (echo) RED.

Amazon (echo)RED è la nuova edizione limitata di Echo di quarta generazione, il dispositivo lanciato a settembre 2020 (qui tutto quello che c’è da sapere) caratterizzato dal nuovo design sferico elegante, audio di qualità superiore e supporto smart home hub per Zigbee, Bluetooth e modalità Low Energy.

Ma (echo)RED offre molto di più: Amazon donerà 10 euro da ciascuna vendita di (echo)RED al Fondo globale per sostenere la risposta al COVID-19 e i programmi per l’HIV e l’AIDS nell’Africa sub-sahariana. L’edizione limitata (echo)RED è disponibile in Italia da questa pagina, a partire da oggi al prezzo di 99,99 euro.

Dalla stessa pagina di Amazon sono disponibili diversi prodotti e accessori Apple RED, incluso Apple Watch Serie 6 (PRODUCT)RED, i nuovi iPhone 12 e iPhone 12 mini, le cuffie Beats Solo3 wireless, iPhone SE, oltre a cinturini e cover Apple, tutti in versione (PRODUCT)RED, così come altri prodotti e dispositivi di altri marchi che partecipano all’iniziativa con edizioni speciali dedicate.