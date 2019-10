Amazon Music Unlimited, grazie ad un codice si prova gratis per 90 giorni

Se volete approfittare del tempo libero per ascoltare la vostra musica preferita e provare il servizio Amazon Music Unlimited il momento giusto è adesso: il colosso degli e-commerce ha appena lanciato un’iniziativa per permettervi di provare il servizio, rendendolo gratuito per primi novanta giorni di abbonamento.

Si tratta di una super prova in grado anche di farvi apprezzare i servizi di Amazon Alexa: a zero euro infatti, per circa tre mesi mettete mano ad un catalogo di oltre 50 milioni di canzoni, centinaia di playlist e radio personalizzate, con gli album di artisti del calibro di Taylor Swift, Ed Sheeran, Katy Perry e Coldplay, insieme ad altri importanti come Vasco Rossi, Tiziano Ferro, Zucchero, Fabrizio de André, Elvis Presley e David Bowie e più recenti come Fedez, Baby K… tra l’altro tutti richiamabili attraverso i comandi vocali di Alexa sul iOS e Android e sugli speaker Echo Amazon.

Come ricevere il codice promozionale

Assicurati di avere effettuato l’accesso al tuo account su Amazon.it. Clicca su “Utilizza il codice sconto” ed inserisci il codice promozionale: FTSWURYG. Clicca Inserisci. Assicurati di non lasciare spazi aggiuntivi prima o dopo il codice promozionale. Una volta completato il processo di registrazione, il codice sarà automaticamente applicato al tuo account personale. Chiudi la finestra pop-up e clicca qui. Iscriviti ad Amazon Music Unlimited.

Ecco le condizioni (controllatele in ogni caso sul sito di Amazon nel caso ci siano aggiornamenti):

L’Offerta è valida dal 24 Ottobre 2019 al 4 Novembre 2019, ed è riservata ai clienti che non hanno ancora utilizzato Amazon Music Unlimited e sono i destinatari nominali della presente offerta.

L’offerta promozionale non si applica agli abbonamenti Family, Echo e Individuale annuale.

Al termine del periodo di uso gratuito di 90 giorni, il tuo abbonamento proseguirà al costo standard di 9,99€ al mese, con l’opzione di cancellazione dell’abbonamento in qualsiasi momento.

L’offerta promozionale non è valida per i clienti che stanno usufruendo o hanno già usufruito di un periodo di uso gratuito di Amazon Music Unlimited e che sono già iscritti o sono stati iscritti ad Amazon Music Unlimited.

Ciascun cliente può usufruire dell’offerta promozionale una sola volta.

L’offerta promozionale non è cumulabile con altre promozioni in corso.

L’offerta è riservata ai clienti di età pari o superiore a 18 anni.

L’offerta promozionale non è trasferibile, non può essere venduta a terzi e non è convertibile in denaro.

L’offerta promozionale è valida solo in relazione a contenuti e servizi digitali offerti da Amazon Digital UK Limited. I contenuti e servizi digitali potrebbero essere riservati ai clienti residenti in Italia.

Amazon si riserva il diritto di sospendere, modificare o interrompere la presente offerta promozionale in qualsiasi momento, senza preavviso.

Per scoprirne di più su Amazon Unlimited vi rimandiamo alla recensione con la nostra prova su strada. Vi ricordiamo infine che l’offerta è sottoscrivibile fino al 4 novembre ed è riservata ai clienti che non hanno mai provato il servizio: dopo i primi novanta giorni l’abbonamento si rinnova automaticamente a 9,99 euro/mese ma potente interromperla quando volete.

Per accedere alla pagina della promozione fate click qui.