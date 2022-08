Amazon Music Unlimited: la prova del servizio è gratis per 3 mesi

Se volete approfittare del tempo libero per ascoltare la vostra musica preferita e provare il servizio Amazon Music Unlimited il momento giusto è adesso: il colosso degli e-commerce ha appena lanciato una iniziativa per permettervi di provare il servizio, rendendolo gratuito per primi tre mesi di abbonamento.

Una super prova in grado anche di farvi apprezzare i servizi di Alexa.

A zero Euro per tre mesi mettete mano ad un catalogo di oltre 50 milioni di canzoni, centinaia di playlist e radio personalizzate, con gli album di artisti del calibro di Taylor Swift, Ed Sheeran, Katy Perry e Coldplay, insieme ad altri importanti come Vasco Rossi, Tiziano Ferro, Zucchero, Fabrizio de André, Elvis Presley e David Bowie e più recenti come Fedez, Baby K… tra l’altro tutti richiamabili attraverso i comandi vocali di Alexa sul iOS e Android e sugli speaker Echo Amazon.

Ecco le condizioni (controllatele in ogni caso sul sito di Amazon nel caso ci siano aggiornamenti):

L’offerta promozionale è valida fino al 6 settembre 2022 (incluso) ed è riservata ai nuovi clienti Amazon Music Unlimited e che non hanno mai beneficiato del periodo d’uso gratuito di 30 giorni.

ed è riservata ai nuovi clienti Amazon Music Unlimited e che non hanno mai beneficiato del periodo d’uso gratuito di 30 giorni. Terminato il Periodo dell’Offerta promozionale, l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited proseguirà automaticamente al costo di 9,99 € al mese, fino alla relativa cancellazione.

L’Offerta promozionale non è cumulabile con altre promozioni, è limitata ad un solo account ed è fruibile per una sola volta.

L’Offerta promozionale non è trasferibile né convertibile in denaro.

Amazon si riserva il diritto di modificare o annullare la presente Offerta promozionale in qualsiasi momento.

In caso di violazione di uno di questi termini, l’offerta non sarà più valida.

Per scoprirne di più su Amazon Unlimited vi rimandiamo alla recensione della nostra prova su strada dove trovate un ricco approfondimento che prende in esame anche l’aspetto tecnico e quello quantitativo del servizio, nonché la qualità audio, la radio e tutto il resto.

Per accedere alla pagina della promozione fate click qui.