Amazon Prime Day 2020: tutte le stampanti con sconti fino al 40%

L’Amazon Prime Day 2020 non è, naturalmente, rivolto solo a smartphone e accessori per cellulari. Sono tantissime le categorie di prodotti in sconto, e tra queste vi è anche quella dedicata alle stampanti. Se siete in procinto di acquistarne una, che sia per la casa, o per l’ufficio, ecco la pagina da cui partire per beneficiare degli sconti.

Sono tantissime le stampanti in offerta su Amazon per il Prime Day, che ricordiamo terminerà nella giornata di oggi, 14 ottobre. Non mancano le stampanti portatili, che ultimamente stanno avendo la meglio perché si rivolgono ad un pubblico di nativi digitali, che amano scattare in mobilità, magari con i propri smatphone, e che grazie a queste periferiche riescono a immortalare gli scatti su carta senza dover far ritorno a casa, e senza passare dal fotografo. Eì il caso, ad esempio, dei modelli HP Sprocket Select e Plus.

Ancora, in sconto anche le comuni stampanti a inchiostro, che vanno bene sia per la casa, che per l’ufficio, sempre che non pensiate di stampare un quantitativo smisurato di copie. Tra queste, ad esempio, l’HP Tango, che permette di stampare copie anche a colori e che gode di supporto al Wi-Fi, così da poter stampare direttamente dal proprio smartphone. Non manca l’opzione per le scansioni, quindi utile anche in ufficio, e con il servizio Instant Ink con 2 mesi gratuiti.

Per chi, invece, volesse qualcosa di più professionale, quindi destinato per un utilizzo da ufficio, il modello ideale potrebbe essere il modello Epson EcoTank ET-16600, una multifunzione, per stampa, scansioni, copie, Fax, in grado di stampare anche nel formato A3, ADF, e con 2 vassoi frontali da 250 Fogli.

Ecco la lista con tutti gli sconti e i link clickabili per approfittare dell’offerta.



Epson EcoTank ET‑L3150, Multifunzione Inkjet 3-in-1, Stampa, Scansione, Copia, Formato A4, A5, A6, B5, Capacità Cassetto Carta 100 Fogli, Vassoio Uscita Carta 30 Fogli, Wi-Fi, Nero

In offerta a 159,99 € – invece di 269,99 €

sconto 41% – fino al 14 ott 20

Epson EcoTank ET-2720 Stampante Inkjet 3-in-1, Display LCD 3.7 cm, Stampa da Mobile, Riduci i Costi del 90%, Flaconi di Inchiostro ad Alto Rendimento

In offerta a 179,99 € – invece di 300,99 €

sconto 40% – fino al 14 ott 20

Epson EcoTank ET-2714, Stampante Multifunzione 3-in-1 inkjet, Connettività Wi-Fi e Wi-Fi direct, Stampa senza cartucce, Stampa Fronte/Retro

In offerta a 199,99 € – invece di 269,99 €

sconto 26% – fino al 14 ott 20

Epson EcoTank ET-5800, Stampante Multifunzione, Stampa Fronte/Retro, Scansione, Copia, Fax, Formato A4, ADF, 2 Vassoi Frontali da 250 Fogli, Wi-Fi, LCD 10.9 cm

In offerta a 849,99 € – invece di 1099,99 €

sconto 23% – fino al 14 ott 20

HP Sprocket Select Stampante Fotografica Portatile, Bluetooth 5.0, Foto Istantanea Adesiva 5.8 x 8.7 cm, Carta Fotografica HP Zink, Compatibile con Android e iOS tramite App HP Sprocket, Eclipsi

In offerta a 79,00 € – invece di 139,90 €

sconto 44% – fino al 14 ott 20

HP LaserJet MFP 135a Stampante Bianco e Nero, solo USB, Laser Multifunzione Monocromatica, Scanner e Fotocopiatrice, Tecnologia ReCP e Risparmio Energetico, Funzionalità di Sicurezza Dinamica, Bianco

In offerta a 99,00 € – invece di 129,90 €

sconto 24% – fino al 14 ott 20

HP Tango Stampante Smart a Getto di Inchiostro, Stampa, Fotocopia, Scannerizza da Dispositivi Mobile, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, 2 Mesi di Servizio Instant Ink Inclusi, Bianco

In offerta a 99,00 € – invece di 149,00 €

sconto 34% – fino al 14 ott 20

HP Laser MFP 137fnw Stampante Laser Multifunzione Monocromatica, Stampa, Scannerizza, Fotocopia, Fax, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, ADF, Bianca

In offerta a 119,00 € – invece di 179,90 €

sconto 34% – fino al 14 ott 20

HP M130FN LaserJet Pro Stampante Multifunzione Monocromatica, Standard, Bianco

In offerta a 129,00 € – invece di 199,00 €

sconto 35% – fino al 14 ott 20

HP Tango X Stampante a Colori, Wi-Fi, Multifunzione per Dispositivi Mobile, Stampe, Scansioni e Copie, Utilizzando l’app HP Smart, Instant Ink con 2 Mesi di Servizio Inclusi, Bianco

In offerta a 139,00 € – invece di 199,00 €

sconto 30% – fino al 14 ott 20

HP Smart Tank Plus 570 Stampante Multifunzione con Serbatoio a Getto di Inchiostro, Scanner, Fotocopiatrice, ADF, Velocità 11 ppm Nero e 5 ppm Colori, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, App HP Smart, USB, Nero

In offerta a 209,00 € – invece di 299,00 €

sconto 30% – fino al 14 ott 20

HP Color LaserJet Pro M283fdw, Stampante Wi-Fi Multifunzione, Fino a 21 ppm, fronte/retro automatico, ADF, Display Touchscreen, Bianca

In offerta a 269,00 € – invece di 399,99 €

sconto 33% – fino al 14 ott 20

