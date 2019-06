Amazon sconta Bose Frames, occhiali da sole per musica in realtà aumentata

Bose Frames, gli occhiali di Bose per audio in “realtà aumentata” sono già in sconto su Amazon. Il rivenditore on line, che è un venditore autorizzato Bose, ha approfittato del week end di sconti “flash” che abbiamo inseguito per tutta la giornata di ieri, per ridurre il prezzo a 187,70 euro.

Di questi occhiali che vi permettono di ascoltare musica senza disturbare nessuno e senza indossare auricolari, abbiamo parlato lungamente. Tutti i dettagli sono elencati in un articolo pubblicato solo pochi giorni fa, quando erano stati annunciati ufficialmente nel nostro paese. Qui, a beneficio di chi non ha pazienza di leggere, ci limitiamo a sottolineare alcune delle caratteristiche principali di questi occhiali che sono destinati sia a proteggere dal sole, come dei comuni occhiali da sole, sia ad ascoltare musica.

Occhiali da sole con diffusori Bose

Ascolto senza isolarsi dall’ambiente esterno

Microfono integrato per chiamate e uso dell’assistenza virtuale del telefono

Lenti con blocco dei 99% dei raggi UVA/UVB ed elevata resistenza ai graffi

Connettività bluetooth

Bose Frames sono compatibili con Bose AR, la piattaforma per audio in realtà aumentata in fase di sviluppo. «L’utente – spiega Bose – viene riconosciuto nella posizione grazie a un sensore di movimento del capo a 9 assi e al GPS del dispositivo iOS o Android collegato. Una volta ottenuta la posizione, Bose AR collega quel determinato luogo e momento a possibilità di viaggio, apprendimento, intrattenimento, giochi e tanto altro, grazie al suono. Tutto diventa accessibile tramite l’ascolto, per lasciare liberi visione, testa e mani». Il costruttore dichiara che la tecnologia di Bose AR è già in fase di sviluppo e arriverà presto per Bose Frames e sarà compatibile anche con iPhone e la piattaforma iOS

Questi occhiali costerebbero 229 euro. Amazon li propone ad appena 187,70 euro, sia nel modello con montatura squadrata che con montatura rotonda.