Amazon vi regala 10 € di sconto se usate un punto di ritiro

Partite per un viaggio e non potete essere a casa per ritirare un pacco? La vostra cassetta della posta è troppo piccola? Anche se siete clienti abituali Amazon potrebbe essere conveniente fare un esperimento e se siete tra i clienti abilitati potete ricevere anche uno sconto particolare per il primo test.

Per ricevere 10 € di sconto da spendere su Amazon non bisogna far altro che comprare qualcosa e farsela consegnare in uno dei punti di ritiro convenzionati: è la nuova promozione di Amazon che permette di ricevere uno sconto nel carrello da spendere entro il 31 luglio seguendo tre semplici passaggi.

Come ottenere il coupon

Passo numero uno: attivate l’offerta cliccando sul pulsante giallo etichettato come Applica promozione che trovate in questa pagina, quindi (due) selezionate uno dei punti di ritiro di Amazon nelle vicinanze che più vi fa comodo e come terzo e ultimo passo, aggiungete al carrello un minimo di 25 € in articoli venduti e consegnati da Amazon. Completando l’ordine, riceverete immediatamente 10 € di sconto.

Puoi scegliere se ritirare i tuoi pacchi di persona da un Locker oppure al banco di un negozio. I nostri comodi punti di ritiro si trovano nelle vicinanze dei luoghi in cui vivi, lavori e ti rechi regolarmente. Inoltre, la consegna è gratuita quando utilizzi un punto di ritiro Amazon.

Termini e condizioni

Tenete innanzitutto presente che l’offerta è valida fino al 31 luglio 2023 e solo per i primi 30.000 clienti, perciò se volete comprare 25 € di prodotti spendendone 15 €, fareste bene a sfogliare la pagina delle nostre offerte per trovare quel che più vi aggrada comprandolo comunque in sconto e risparmiando altri 10 € sull’ordine.

Dovete però fare attenzione perché l’offerta si applica esclusivamente all’acquisto di prodotti venduti da Amazon e necessariamente ritirati presso un punto Amazon, scegliendo se ritirare il pacco di persona da un Locker oppure al banco di un negozio convenzionato.

Sono chiaramente esclusi i Warehouse Deals Amazon e i prodotti venduti da terzi, nonché i libri, gli ebook, i dispositivi e gli accessori di Amazon, i contenuti digitali in genere, i prodotti alimentari per neonati e bambini, le sigarette elettroniche (compresi liquidi, ricariche e accessori), buoni regalo, confezioni regalo e spese di spedizione.

La promozione

Per accedere alla promozione, cliccate qui. Le nostre offerte sono invece elencate in questa sezione del nostro sito web.