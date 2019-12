Ancora nomination per The Morning Show: Apple TV + candidata agli Screen Actors Guild

Piovono nomination per Jennifer Aniston , Reese Witherspoon e Steve Carell per la serie tv The Morning Show di Apple TV+. Dopo le tre nomination ai Golden Globe, lo show di punta di tutto il catalogo di Apple TV +, entra nella lista dei candidati a ricevere la statuetta The Actor per lo Screen Actors Guild Award 2020, uno dei più ambiti premi per gli attori di Hollywood.

Ad aver ricevuto l’attenzione della critica sono state per le interpretazioni di due attori, Steve Carell e Billy Crudup, e per quella dell’attrice protagonista Jennifer Aniston.

Steve Carell e Billy Crudup competeranno per lo Screen Actors Guild con Sterling K. Brown per This is Us, Peter Dinklage per Game of Thrones e David Harbour per il suo ruolo in Stranger Things. La Aniston, invece, sarà in competizione con Jelena Bonham Carter e Olivia Coleman per The Crown, Jodie Corner per il suo ruolo in Killing Eve e Elisabeth Moss per la sua interpretazione in The Handmaid’s Tale.

Jennifer Aniston interpreta il volto noto del telegiornale mattutino, mentre Carell veste i panni di un vecchio giornalista, licenziato in seguito ad accuse mosse contro di lui. Il trailer rivela anche alcuni tratti del personaggio della Witherspoon: una giornalista in carriera e potenziale minaccia per il lavoro della Aniston.

Queste nomination rappresentano per Jennifer Aniston un’occasione unica per il suo ritorno sul piccolo schermo, dopo il successo senza precedenti di Friends, e per Apple sono l’occasione per affermarsi e qualificarsi nel mondo dell’industria cinematografica, nel quale ha investito molto (si parla di un budget totale di 6 miliardi di dollari) e continuerà a farlo per costruire un catalogo di qualità e fare un primo importante passo nel mondo della televisione e del cinema. Alcuni titoli, infatti, prima di arrivare nel salotto degli abbonati Apple TV+ sbarcheranno in anteprima nelle sale cinematografiche.

