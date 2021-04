Ancora per poco, sconto su lampada LED da tavolo con supporto per smartphone: 13,99 euro

State cercando una lampada LED da tavolo polifunzionale? Quella di Taotronics potrebbe essere l’alternativa giusta: robusta e con luce di intensità regolabile, si compra ancora per in sconto grazie ad un coupon a 17,99 euro

Su distingue per il pulsante touch che gestisce 3 modalità colore (bianco, bianco caldo e bianco naturale) e 5 livelli di luminosità. La lampadina è ad alta efficienza energetica e lunga durata (fino a 50.000 ore in condizioni normali di utilizzo). Una volta regolata mantiene le impostazioni preferite e ha un braccio multi-giunto. Tecnicamente ha una potenza di 5W LED e 1000LUX Max.

Due le peculiarità: è pieghevole, quindi una volta utilizzata si può riporre per gestire meglio lo spazio sulla scrivania e può essere alimentata anche con una qualunque fonte di corrente USB, anche una batteria. Nella confezione si trova comunque anche un alimentatore USB (che eventualmente potete usare per altri scopi, come ricaricare, ad esempio, la batteria)

Questa lampada costerebbe 23 euro, ma grazie al codice sconto che trovate incorporato nella pagina la pagate solo 17,99 euro. Un’ottima occasione di risparmio.

Click qui per comprare