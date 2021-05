Android 12, tutto quello che c’è da sapere

Google ha appena rilasciato la prima beta di Android 12, dando così accesso a numerose informazioni sulle novità che caratterizzeranno il nuovo sistema operativo. Passerà del tempo prima che venga diffuso al grande pubblico, e anche allora si dovrà attendere che i vari brand lo renderanno disponibile ai diversi smartphone degli utenti. Ecco, però, tutto quello che c’è da sapere su Android 12.

Android 12 rappresenta, come facilmente intuibile, un grande aggiornamento rispetto alla passata versione. Google sta migliorando e introducendo una serie di sfaccettature nella sua ultima iterazione di Android. Tra queste, modifiche alla gestione dei contenuti multimediali e al supporto delle notifiche, altri miglioramenti alla privacy e al feedback tattile, con l’interfaccia utente relative alle notifiche più raffinata.

Nome Android 12

Nessuna sorpresa, Android 12 si chiamerà… Android 12. Google ha abbandonato da tempo l’utilizzo di nickname per i propri OS, anche se internamente continua a usarli per individuare le varie build. Al momento, Android 12 è noto anche come Snow Cone, letteralmente cono di neve.

Design Android 12

Al Google I/O 2021, Google ha confermato che il design di Android 12 rappresenterà la più grande revisione estetica e visiva degli ultimi anni. Il rinnovamento del design fa parte della prossima iterazione del suo linguaggio di design, noto come Material You. L’idea di Material You è che gli utenti stessi potranno influenzare il design.

Con Android 12, il sistema operativo utilizzerà un protocollo di estrazione del colore per estrarre gli elementi di design dallo sfondo installato. Ciò significa che i colori dell’intero sistema cambieranno a seconda dello sfondo della schermata iniziale. Ciò offrirà una maggiore personalizzazione del terminale, oltre a una maggiore uniformità estetica.

Oltre all’estrazione del colore, saranno presenti numerose modifiche al design, tra cui nuove animazioni, cambiamenti nella spaziatura, e altro ancora.

Centro di controllo

Tra le novità grafiche, ma anche funzionali, quelle che riguardano l’area delle notifiche. Quando si scorre il dito dal basso verso l’alto, l’utente Android è attualmente abituato a vedere una serie di icone rotonde nella parte superiore del pannello. Con Android 12, queste icone spariranno, per accogliere, al loro posto, rettangoli con bordi arrotondati. Funzionano allo stesso modo dei precedenti Quick Tiles, potendoli attivare o disattivare con un solo tocco, mentre la pressione prolungata di ciascun pulsante porterà al suo relativo menù impostazioni. I riquadri appaiono più grandi e adesso potranno contenere più informazioni.

Ovviamente, l’aumento delle dimensioni significa vedere meno tessere contemporaneamente all’interno della tendina di controllo. Quando si espande per la prima volta l’area delle notifiche, l’utente vedrà soltanto quattro tessere, invece delle solite sei. Inoltre, le Quick Tiles saranno influenzate dall’estrazione del colore dallo sfondo.

Notifiche Android 12

Il sistema delle notifiche di Android 12 verrà riprogettato per migliorarne l’estetica, l’usabilità e le funzionalità. Google modificherà i controlli, transizioni e le animazioni. Non solo, Google vuole renderle più reattive. Android 12 richiederà agli sviluppatori di abbandonare i “trampolini” che rimbalzano gli utenti dalla notifica all’app. In Android 12, Google desidera che i tocchi di notifica portino gli utenti direttamente all’app stessa. La società ha anche “ritardato la visualizzazione di alcune notifiche di servizio in primo piano fino a 10 secondi”, il che fornirà alle attività brevi una breve finestra da completare prima di inviare il ping all’utente.

Widget

Da sempre un vero e proprio caposaldo di Android, i widget subiranno un grande restyiling. Era ora. Google stacambierà i widget su Android rielaborando l’API per migliorarne l’esperienza utente su diverse piattaforme, skin Android e launcher. Al momento sembra che Google stia optando per una diffusione coerente del carattere Google Sans, icone piatte e tavolozze di colori uniformi, che insieme conferiscono ai widget un aspetto più moderno.

I widget in Android 12 otterranno nuovi controlli dinamici che consentono di interagire con caselle di controllo, pulsanti di opzione e interruttori senza dover accedere a un’app. Il selettore di widget ora offrirà anche anteprime reattive per widget di diverse dimensioni. La nuova API aggiungerà anche il supporto della colorazione dinamica come parte del motore tematico Material You, consentendo ai widget di adattarsi allo sfondo, come altri elementi visivi.

Modalità a una mano

Considerando che gli smartphone attuali viaggiano alla media di 6,5 pollici di display, la modalità a una mano potrebbe essere una delle funzioni più utili per gli utenti. Su Android 12 la “one hand mode” funzionerà in modo molto simile alla controparte iOS. Innanzitutto, è possibile attivare la funzione nelle impostazioni di Android, quindi servirà scorrere verso il basso (ovunque ci si trovi) nella parte inferiore del display. In questo modo l’intera schermata abbandonerà la parte superiore, trasferendosi sulla metà inferiore, quindi a portata di mano, per poter raggiungere meglio qualsiasi pulsante, icona o altre funzionalità presenti.

Privacy e Sicurezza

Parola chiave del I/O 2021, e di Android 12, sarà “sicurezza”. Google ha annunciato nuove funzionalità di privacy per Android 12 per rendere più trasparente la raccolta dei dati da parte delle app. I nuovi strumenti offriranno, inoltre, agli utenti un controllo maggiore sulle autorizzazioni delle app, così da aiutarli a gestire meglio come e quando le app accedono alle loro informazioni.

Android 12 introdurrà una nuova dashboard per la privacy, che offre agli utenti una visione dettagliata di come le app accedono alle proprie informazioni. Quando lo si apre, l’utente vedrà una schermata di riepilogo che mostra una panoramica di quante app hanno avuto accesso alla posizione, fotocamera e microfono nelle ultime 24 ore.

Da questa stessa schermata, ovviamente, gli utenti potranno scegliere se modificare le autorizzazioni dell’app.

Condivisione WiFi

Per quanto possa sembrare una caratteristica non così importante, l’inserimento delle del WiFi è una di quelle cose che in molti odiano, perché spesso risulta operazione lunga e farraginosa. Con Android 12, a differenza di Android 11, è possibile condividere questa password senza neppure effettuare la scansione del codice; sarà sufficiente cliccare sul pulsante “Nelle vicinanze” che appare sotto il codice QR di condivisione. In questo modo, si trasmetteranno automaticamente le credenziali Wi-Fi a chi si vuole. Sebbene la scansione del codice QR sia piuttosto semplice, questa nuova funzione consente di condividere le informazioni di connessione con più persone senza consegnare il telefono in modo che tutti possano scansionare.

Data uscita Android 12

Google non ha confermato la data esatta di rilascio al momento, ma la società ha condiviso un’immagine in cui mostra la timeline prevista per le prossime anteprime degli sviluppatori, beta e versioni stabili.

Il programma Android 12 Developer Preview è partito a febbraio 2021, mentre il rilascio definitivo è pianificato per la fine dell’anno.