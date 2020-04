Anello LED a luce continua con supporto smartphone a 17,47 euro

Se state cercando un kit per migliorare le foto con lo smartphone, ecco l’occasione: grazie ad un codice vi portate a casa per soli 17,47 euro un illuminatore e un supporto per sostenere lo smartphone in orizzontale o in verticale.

Uno dei due accessori inclusi nel kit, come dicevamo, è un illuminatore, nello specifico un anello LED a luce continua che si può alimentare tramite la spina USB collegandolo quindi a computer, caricatori a parete oppure più semplicemente ad una powerbank.

Il foro centrale dell’anello ha un diametro di 11 centimetri, quindi è abbastanza ampio da consentire anche l’ingresso di un obiettivo per fotocamere DSLR e quindi usato nella fotografia macro con attrezzatura semi-professionale.

Lungo il filo dell’alimentazione è presente un telecomandino per controllare l’accensione e le funzioni principali, andando così a regolare sia l’intensità della luce sia la temperatura colore. Tutta la struttura è costruita in alluminio e viene sostenuta da un treppiede per facilitare l’orientamento e l’inclinazione del fascio luminoso.

Nel kit è presente un secondo accessorio molto utile nella fotografia da smartphone. Si tratta di un treppiede con morsa estensibile per smartphone che può essere ruotata consentendo così di sostenere un telefono su una superficie piana orientandolo in orizzontale oppure in verticale.

Come dicevamo questo kit è particolarmente conveniente adesso visto che, inserendo il codice GB$VIDEO331 nel carrello, lo comprate su Gearbest a soli 17,47 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.