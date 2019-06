Anker Ace A0, altoparlante micro dal suono maxi a soli 13,99 euro

Anker ha attivato un codice sconto per i lettori di Macitynet per comprare in offerta speciale Anker Ace A0, un accessorio davvero molto interessante per qualità, design e funzionalità. Si tratta in sostanza di uno speaker dall’elevato volume e con una pulizia del suono che non ci si aspetta da un prodotto di queste ridottissime dimensioni.

Non pesa neanche 70 grammi ed è grande all’incirca 7,5 x 7,5 x 6 centimetri, più o meno come una pallina da tennis ed offre intorno alle 4 ore di autonomia con una sola carica. Viene venduto insieme ad un laccio da polso con il quale è anche possibile appenderlo al passante dei pantaloni, allo spallaccio di uno zaino o al manubrio di una bicicletta per poter così amplificare la musica anche in movimento.

Si collega a qualsiasi dispositivo Bluetooth e la batteria si ricarica tramite porta microUSB opportunamente nascosta al di sotto di un tappo in gomma che tiene lontana l’umidità. Utilizza un inserto in silicone sulla base che consente di poggiarlo stabilmente su un piano e si controlla attraverso un unico pulsante multifunzione.

Se interessati potete comprare Anker Ace A0 su Amazon generalmente al prezzo di 22 euro. Al momento però inserendo il codice ANKERACE ve lo portate a casa in sconto a soli 13,99 euro.