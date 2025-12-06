Anker Nano, la power bank magnetica più sottile al mondo costa solo 39,99 euro

Se cercate un Power Bank molto sottile, la più sottile del mercato, la trovate in offerta su Amazon con la Anker Nano Power Bank MagGo 5000 mAh. Il costo è di 39,99€, con uno sconto diretto di 10€ rispetto al prezzo di listino
Spessore record e design tascabile
Il tratto distintivo di Anker Nano Power Bank MagGo 5000 mAh è lo spessore di soli 8,6 mm, il minore su power bank magnetico di questa capacità.
Le dimensioni totali sono 10,2 × 7,1 × 0,86 cm, con un peso di circa 122 grammi, pari a metà di un iPhone 17 Pro Max.
L’aggancio MagSafe permette di usarlo direttamente sul retro dell’iPhone senza alterarne troppo il profilo, rendendolo comodo anche durante l’uso attivo del dispositivo. La superficie antiscivolo in silicone migliora la presa.
Ricarica Qi2 da 15W e protezione termica
Il powerbank supporta lo standard Qi2 certificato fino a 15W, equivalente per prestazioni alla ricarica MagSafe originale Apple. Si collega magneticamente agli iPhone compatibili (serie 12, 13, 14, 15 e 17) con una forza di 9N, una forza paragonabile a quasi 1 kg di trazione, assicurando un allineamento preciso e stabile.
È presente anche una porta USB-C da 20W per la ricarica cablata veloce. L’interno è progettato con strati di grafene per migliorare la dissipazione del calore, mantenendo la superficie sotto i 40°C, rispetto ai 48°C dello standard di settore.
Autonomia reale e compatibilità dichiarata
Secondo i dati forniti da Anker, con una carica completa è possibile arrivare fino all’85% di autonomia su iPhone 17, il 73% su iPhone 17 Pro e il 63% su iPhone 17 Pro Max, in modalità a basso consumo.
Questo riflette l’efficienza reale di un powerbank da 5.000 mAh, che in condizioni standard fornisce tra i 2.750 e i 3.500 mAh effettivi, tenendo conto delle perdite dovute a conversione e calore.
L’indicatore LED integrato mostra lo stato della batteria in modo chiaro.
Oggi è disponibile su Amazon a 39,99€, invece dei 49,99€ di listino grazie ad uno sconto applicato direttamente nel carrello.