State sintonizzati, annuncio Apple in arrivo

Pubblicità

Potrebbe essere questa la settimana di nuovi annunci Apple? L’ipotesi nasce da due elmenti convergenti: l’ingresso nel mese di marzo nel corso del quale è stato detto da tempo che potrebbe essere quello del lancio di iPad e MacBook Air di nuova generazione e la riduzione delle scorte di alcuni questi dispositivi.

I nuovi iPad, lo ricordiamo, sono in preparazione da tempo. Lo scopo sarà principalmente quello di supportare con il nuovo processore l’intelligenza artificiale.

iPad dovrebbe sostituire l’obsoleto A14 con A17 Pro, il primo chip rilasciato da Apple lo scorso anno con gli iPhone 15 Pro, e il primo capace di gestire l’intelligenza artificiale. Grazie alla nuova CPU iPad si affiancherà al resto dell’offerta dei dispositivi mobili di Apple nella capacità di sfruttare le funzioni Ai di iOS 18.

Non dovrebbero esserci altre novità. L’iPad con processore A17 Pro dovrebbe contnuare ad essere compatibile con Magic Keyboard Folio, con trackpad e gesture multitouch ed Apple Pencil 1 che ha un connettore Lightning e richiede quindi anche un adattatore.

Anche nei MacBook Air dovrebbe apparire il processore M4. Nulla dovrebbe cambiare nel design. I modelli, da 13″ e 15″, manterranno lo stile classico che hanno assunto con il restyling per la versione con processore M2.

Il modello da 13″, anche per come presentato da Apple, rimarrà il portatile di riferimento, mentre la versione da 15″ è ottimizzata per chi cerca un schermi più grandi per multitasking e per video e fotografia.

Dal punto di vista temporale il primo annuncio dovrebbe essere proprio quello del MacBook Air M4. Da diverse settimane si parla proprio di un arrivo imminente.

Meglio restare sintonizzati…