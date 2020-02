ANYCUBIC I3, la stampante 3D touch pronta in pochi minuti

Avete sempre voluto divertirvi a fabbricare piccoli grandi oggetti con una stampante 3D a filamento? Con ANYCUBIC I3 cominciate subito con il piede giusto fin dalla fase del montaggio.

Come forse già saprete le stampanti 3D meno costose arrivano sempre in kit di montaggio ma se non siete pratici l’operazione può risultare noiosa o perfino frustrante perché non trovate la vite del passo giusto, lo squadro dei pezzi va aggiustato e le componenti da mettere insieme sono tantissimi e il montaggio stesso richiede molte ore.

Non è il caso di ANYCUBIC I3 che visto il ridotto numero di pezzi non necessita la ricostruzione di un telaio a squadro ma solo il posizionamento di una rigida struttura metallica con il conseguente serraggio di 8 viti e il collegamento di 3 cavetti: insomma, in pochi minuti è già pronta all’uso.

Lo schermo a colori rende l’accesso alle operazioni facilissimo così come la gestione di sovraccarico, preriscaldamento e di gestione del piatto in vetro con substrato in alluminio che si riscalda in pochi minuti.

Il volume di stampa è di 210 x 210 x 205 millimetri e la stampante supporta filamenti in PLA, ABS e HIPS con diametro compreso tra 0,04 e 1,75 millimetri.

Ecco alcune delle specifiche tecniche:

Risoluzione di stampa: 0.05-0.3 mm

Velocità movimento: ≤150mm/s

Velocità stampa: 20.100mm/s(raccomandata velocità al 60%)

Diametro filamento: 0.4 mm/1.75 mm

Massima temperatura estrusore (Max): 260 °C

Temperatura piano di stampa (Max): 110 °C

Dimensioni: 405 x 410 x 453 mm

Peso: 16.5 Kb

Se siete interessati all’acquisto, ANYCUBIC I3 è al momento disponibile in offerta lampo su Gearbest al prezzo di circa 154 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni su tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.