Apple Car sarà una monovolume elettrica

All’inizio era indicata come Project Titan, spesso anche come Apple Car: la sua esistenza è stata messa in dubbio molte volte, l’ultima solo pochi giorni fa con lo spostamento di centinaia di ingegneri ad altri progetti di Cupertino: ora invece una testata tedesca sostiene che non si tratterà di un’auto tradizionale, ma che Apple Car è una monovolume elettrica.

In un colpo solo così arrivano una nuova conferma del proseguimento lavori e anche una precisazione sulla possibile natura del veicolo in fase di progettazione e studio a Cupertino. Non solo: la quasi mitologica automobile di Apple sarebbe già stata avvitata sotto forma di prototipi in due colorazioni, grigio e nero, due tinte che ormai da anni vanno per la maggiore nelle principali linee di prodotto di Apple.

Le indiscrezioni su Apple Car come monovolume elettrica del tedesco Manager Magazine, segnalato da Reuters indicano che ora i lavori si stanno concentrando sugli interni. Apple sarebbe impegnata su tutti i fronti, incluso lo studio e progettazione di batterie, motori elettrici, sedili speciali e altre componenti degli interni.

Che Apple Car non sarà una berlina ma una monovolume elettrica è una anticipazione che sembra confermata anche dal tipo di veicoli impiegati finora da Cupertino per raccogliere dati e rilevazioni per Apple Mappe oltre che per i test di guida autonoma: in entrambi i casi spesso si tratta di SUV e monovolume.

Nelle ultime settimane e mesi si è parlato di Apple Car in diverse occasioni: i requisiti di Apple per gli autisti delle auto sperimentali su strada, dello spostamento di centinaia di ingegneri ad altri progetti, fino ad arrivare all’anticipazione di Ming Chi Kuo secondo il quale Apple Car arriverà tra il 2023 e 2025.