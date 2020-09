Apple concede a Epic una estensione per Accedi con Apple

Nelle scorse ore Epic ha avvisato gli utenti che per un ultimatum di Apple non sarebbero più stati in grado di accedere ai propri account di gioco usando Accedi con Apple: ora però Cupertino fa un passo indietro, concedendo allo sviluppatore una estensione che permetterà agli utenti dei videogiochi di Epic Games di continuare a usare il sistema di registrazione e accesso di Cupertino, in inglese Sign in with Apple.

Apple ed Epic Games stanno affrontando una dura battaglia legale che è scaturita da Fortnite, quando lo sviluppatore ha inserito nel suo videogioco dei record un sistema che bypassava le regole di App Store per offrire acquisti a prezzo scontato, al di fuori del sistema di acquisti in-app di Cupertino. Apple ha rimosso il gioco da App Store, mentre Epic ha denunciato Cupertino per pratiche anticoncorrenziali: a sua volta Apple ha bloccato completamente lo status di sviluppatore registrato di Epic, impendendo così anche lo sviluppo e l’aggiornamento di Unreal Engine, il motore grafico per creare giochi e contenuti 3D concesso su licenza e usato da migliaia di sviluppatori.

Arriviamo così all’ultimatum di Apple delle scorse ore che impediva a Epic e ai suoi utenti di continuare a usare Accedi con Apple, questo a partire dall’11 settembre. Ma il ripensamento di Cupertino ora concede una «Estensione indefinita», come indica il post su Twitter pubblicato da Epic. Anche se la data di scadenza non è nota, lo sviluppatore consiglia comunque agli utenti di aggiornare i propri profili sostituendo nome utente e password generati da Accedi con Apple. Questo per evitare il blocco del proprio account e l’accesso ai giochi di Epic, in primis Fornite.

Naturalmente Apple non ha indicato le ragioni del ripensamento, ma le numerose proteste degli utenti Apple alla pubblicazione del blocco di Accedi con Apple per Epic potrebbero aver giocato un ruolo importante in questo senso. Molti infatti hanno interpretato la mossa di Cupertino come una ulteriore ritorsione non necessaria nei confronti dello sviluppatore, oltre che una mossa che causava grande disagio per gli utenti Apple che giocano a Fortnite e altri titoli di Epic.

UPDATE: Apple previously stated they would terminate “Sign In with Apple” support for Epic Games accounts after Sept 11, 2020, but today provided an indefinite extension. We still recommend you prepare your accounts now for “Sign In with Apple” removal. https://t.co/hUDCKcajGo — Epic Games Store (@EpicGames) September 10, 2020

