Apple costruisce EarPods USB-C in vista di iPhone 15

È dato per certo che Apple anticiperà di un anno le disposizioni dell’Unione europea sull’alimentatore universale, obbligatorio dal 2024, introducendo i prossimi iPhone 15 tutti con USB-C al posto di Lightning a settembre quest’anno: in vista di questo obiettivo la multinazionale di Cupertino e i suoi partner stanno già costruendo cavi e anche EarPods con connettore USB-C.

Attualmente Apple propone EarPods al prezzo di 19 euro sia nella versione con connettore Lightning che nel modello con jack cuffie da 3,5mm. In passato gli inconfondibili auricolari bianchi con cavo di iPod e iPhone erano visibili ovunque, ma il loro destino è stato segnato da AirPods e concorrenti.

Un altro duro colpo agli auricolari con filo è arrivato con la rimozione di EarPods dalla scatola degli iPhone: Apple è stato il primo costruttore a farlo, una mossa che aveva sollevato sia plausi che critiche. Impossibile negare vantaggi e comodità degli auricolari wireless, ma per alcuni utenti i filo rimane l’opzione migliore perché non richiede abbinamento e ricarica.

Secondo il leaker che si firma ShrimpApplePro Apple e Foxconn stanno già costruendo cavi e EarPods USB-C, che potrebbero arrivare in commercio prima o in contemporanea degli iPhone 15 e 15 Pro attesi come sempre a settembre.

Per i cavi in costruzione viene indicata espressamente la sigla MFi del programma Apple Made For iPhone, quindi si tratta di accessori terze parti. La certificazione MFi è qui per restare e sopravviverà anche alla fine di Lightning, passando a specifiche su misura per USB-C.

In particolare è previsto che la velocità USB-C sarà in standard USB per iPhone 15 e 15 Plus, mentre supporterà la più veloce tecnologia Thunderbolt 3 su iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. Per ottenere il massimo delle prestazioni sarà necessario sfruttare cavi e accessori MFi.

Tutto quello che sappiamo finora sui prossimi iPhone 15 Pro e Pro Max è in questo approfondimento di macitynet.