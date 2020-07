Apple Glass, in un brevetto di Apple qualsiasi superfice diventa touch

Da tempo si vocifera che Apple sia al lavoro su un suo visore per la Realtà Virtuale / Realtà Aumentata. Di questo accessorio inizialmente si vociferava dell’arrivo entro il 2020 ma le ultime indiscrezioni parlano del 2021 nella migliore delle ipotesi o per il 2022.

Il sito Appleinsider riferisce ad ogni modo di un interessante brevetto che permette in poche parole di trasformare qualsiasi superfice visualizzata dal visore in superfice touch. Il brevetto risale al 2016 ma è stato individuato in questi ultimi giorni ed evidenzia metodi per presentare vari controlli virtuali sovrapposti su oggetti reali,

Nel brevetto si parla di metodi di interazione naturali che permettono di interagire con elementi rappresentati su oggetti reali, permettendo interazioni alla stregua di quanto è possibile con smartphone e tablet.

Interfacce che consentono di interagire con gli elementi virtuali potrebbero apparire solo quando l’utente indossa gli Apple Glass, sovrapponendo elementi virtuali a quelli reali, riconoscendo la pressione di tasti virtuali e gesture varie, consentendo di interagire in vari modi con gli oggetti rappresentati nella Realtà Aumentata.

Nel brevetto di Apple si evidenzia come riconoscere tap e touch su vari tipi di superfici, senza la necessità che l’utente indossi sensori dedicati sulla mano o suoi polpastrelli. Uno dei “trucchi” sfruttati da Apple sono le immagini termiche, elementi che permettono di individuare valori in determinati intervalli di temperature e pattern che consentono di individuare touch tra un elemento reale e uno virtuale. Si potrebbe avere ad esempio un iPhone che non mostra nulla ai normali osservatori ma che rivela il contenuto dello schermo solo a chi ha indosso un paio di Apple Glass mischiando, come nelle immagini qui sotto la vista normale a quella infrarosso per ottenere una immagine completa in realtà aumentata.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Apple, realtà aumentata e realtà virtuale sono disponibili ai rispettivi collegamenti.

Come sempre ricordiamo che Apple deposita e registra ogni anno centinaia di brevetti e non sempre questi si trasformano in prodotti/servizi/funzioni che poi vengono effettivamente commercializzati. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.