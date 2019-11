Apple ha brevettato un sensore che dice quando è ora di cambiare le scarpe

Apple ha registrato presso il Patent & Trademark Office statunitense un brevetto che consente di comunicare all’utente quando è ora di cambiare scarpe. Nel brevetto della Mela si fa riferimento a un particolare sistema di valutazione e sensori da integrare nelle calzature, in grado di determinare vari parametri e inviare notifiche.

Scarpe da ginnastica, stivaletti e affini, spiega Apple, offrono comfort, protezione per i piedi, e sono utili anche per ridurre rischi di lesioni ai piedi. Le scarpe sono fondamentali anche nelle intense attività fisiche come la corsa, il calcio e il football; man mano che si indossano, la protezione offerta dalle calzature può diminuire e non essere adeguata per praticare determinate attività, anche quando le scarpe non sembrano particolarmente logore.

I runner sanno bene che è possibile “affezionarsi” a un paio di scarpe ma non l’usura eccessiva è importante non tanto dal punto di vista estetico, quanto per quello legato alla salute del piede e della colonna vertebrale. Una scarpa troppo usurata potrebbe creare potrebbe causare lesioni all’arco plantare, e più a lungo si corre con scarpe non più integre, più alto è il rischio di danneggiare il proprio corpo. Il sensore ideato da Apple è a quanto pare in grado di comunicare all’utente quando la scarpa non è più in grado di offrire la protezione necessaria per praticare determinate attività.

Come sempre ricordiamo che Apple deposita e registra ogni anno centinaia di brevetti e non sempre questi si trasformano in prodotti che poi vengono effettivamente commercializzati. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.