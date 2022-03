Apple invita alla presentazione Peak Performance martedì 8 marzo

Che apple avesse in programma di organizzare una presentazione tra marzo e aprile è noto da tempo: ora finalmente arriva la conferma ufficiale dalla multinazionale di Cupertino che ha appena diramato gli inviti per il keynote di presentazione intitolato Peek Performance che si svolgerà martedì 8 marzo.

Nella grafica è possibile osservare il logo Apple riflesso e ripetuto in diverse colorazioni, mentre il titolo dell’evento è Peek Performance, letteralmente prestazioni di picco. Sembra suggerire l’arrivo di nuovi Mac Apple Silicon in diverse colorazioni, molto simili a quelle che Apple propone per gli iMac 24″ M1.

Senza dilungarci troppo tentando di indovinare le novità in arrivo dagli indizi contenuti nel testo e nella grafica dell’invito Apple, operazione tutt’altro che semplice, è possibile farsi un’idea piuttosto precisa di cosa possiamo aspettarci grazie alle numerose anticipazioni emerse da più fonti nelle ultime settimane e mesi.

È fuori discussione che il protagonista principale dell’evento sarà iPhone SE di terza generazione con connettività 5G. Per questo terminale è previsto un design esternamente identico a quello del modello attuale, con un consistente aggiornamento delle componenti interne per quanto riguarda il processore più recente e potente, connettività 5G e altri miglioramenti nella componentistica, forse anche per le fotocamere. Nelle scorse ore una nuova pellicola Belkin in arrivo suggerisce che la commercializzazione di questi terminali potrebbe inziare intorno al 10 marzo.

Tra le altre novità date praticamente per certe da diverse fonti attendibili, anche nuovi iPad Air, anche questi con connettività 5G e fotocamera con Center Stage per tenere sempre inquadratura e messa a fuoco automatici su chi parla durante le videochiamate.

Infine tra i prodotti di punta dovrebbero esserci almeno uno o due nuovi Mac. Tra i candidati più probabili un MacBook Pro 13 pollici con design identico a quello attuale ma con processore di nuova generazione Apple Silicon M2. Il secondo candidato ideale è Mac mini con processori Apple Silicon M1 Pro e M1 Max, anche se non è dato sapere se verrà mantenuto il design attuale o se invece Apple introdurrà una estetica completamente diversa, con chassis più compatto e sottile, più porte di collegamento a alimentazione con connettore MagSafe 2.

Tra le altre novità sicuramente in arrivo ci sono anche le custodie MagSafe per iPhone 13, recentemente trapelate in rete, più bracciali e cinturini Apple Watch in nuove colorazioni per la collezione Apple Primavera 2022. Nel momento in cui scriviamo non è chiaro se Apple deciderà di annunciare questi accessori durante il keynote o se invece verranno introdotti con un comunicato stampa in un’altra data.

Come avviene dal 1996 macitynet seguirà la presentazione Apple Peek Performance di martedì 8 marzo per offrire ai lettori la traduzione in diretta in Italiano di tutte le novità che saranno presentate sul palco di Apple Park.