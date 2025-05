Apple iPhone 16 da 256 GB al minimo storico, ora a 849€ su Amazon

Apple prepara la produzione d iPhone 17 in India

Pubblicità Chi vuole passare all’ultimo modello Apple con tanta memoria e prestazioni al top oggi può acquistare Apple iPhone 16 da 256 GB a un prezzo eccezionale: è infatti disponibile a 849€ invece di 1109€ su Amazon, con sconto del 24%, il più basso di sempre per questo modello. iPhone 16: design evoluto, chip A17 Pro e fotocamera da 48 MP L’iPhone 16 è l’ultimo prodotto della generazione smartphone Apple. Mantiene l’eleganza inconfondibile dei prodotti Apple, con una scocca in vetro e alluminio e un display Super Retina XDR da 6,1″, luminoso e ad alta definizione. Sotto la scocca troviamo il potentissimo chip A17 Pro, pensato per offrire performance fluide e reattive anche con applicazioni complesse, giochi di ultima generazione e video editing. Sul fronte fotografico, il sensore principale da 48 megapixel consente scatti e video 4K di altissima qualità, anche in condizioni di luce variabile. 256 GB di spazio: niente più limiti, anche senza cloud Uno dei vantaggi più rilevanti di questa offerta è la memoria interna da 256 GB, ideale per chi vuole archiviare tutto sul telefono senza dover dipendere dai servizi cloud. Con questo spazio puoi salvare foto, app, file e video – anche in alta risoluzione – e avere sempre tutto a portata di mano. È perfetto per chi crea contenuti, ma anche per l’intrattenimento personale: portate con voi film, serie TV e musica ovunque, senza compromessi. Offerta Apple iPhone su Amazon: il miglior rapporto qualità/prezzo Con un prezzo di listino di 1109€, l’attuale offerta rappresenta un taglio netto di 260€. È difficile trovare un iPhone con 256 GB di memoria a questo livello di prezzo. Rispetto ad altri modelli sul mercato, questo iPhone 16 garantisce un equilibrio ideale tra potenza, spazio, qualità costruttiva e valore dell’investimento. La promozione su Amazon lo rende un’occasione imperdibile per chi vuole il meglio spendendo meno. Il prezzo di 849 euro è valido solo per alcuni colori.

