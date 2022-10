Apple, nuovi responsabili Mappe, Servizi, Apple Silicon

Apple ha nominato nuovi vice presidenti alla guida dei team Mappe, Servizi e Silicon. Lo riferisce Mar Gurman di Bloomberg nella newsletter “Power On” spiegando che Cupertino ogni anno, in autunno, apporta modifiche all’elenco dei suoi vicepresidenti, tenendo conto di vari elementi e revisioni nella forza lavoro. La posizione in questione, due livelli al di sotto dei dirigenti di livello C, è una delle più alte alle quali i dipendenti della Mela possono aspirare.

Con circa 100 vice presidenti per i 160.000 dipendenti, Apple ha selezionato quattro persone destinati a ruoli guida in tre differenti aree. Max Muller, in Apple da circa 20 anni, lavora già da tempo nel team Mappe e ora è diventato il vice presidente che supervisiona nel complesso il servizio in questione. Charlie Zhai e Fabian Klass, vantano esperienze nello sviluppo di chip Apple e ora sono dirigenti con il ruolo di vice president nel gruppo Silicon, guidato da Johny Srouji.

Payam Mirrashidi, infine, è diventato vice presidente engineering nell’ambito dei Servizi e risponde a Eddy Cue.

