Apple fatica a trovare il nuovo Jony Ive, capo del design hardware

È difficile trovare qualcuno in grado di assumere il ruolo che un tempo era di Jony Ive, l’ex Chief Design Officer che ha lasciato Apple a giugno del 2019 per fondare LoveFrom una società indipendente di design.

Lo riferisce Bloomberg affermando che Apple avrebbe perso la maggior parte dei senior designer che lavoravano con Ive, molti dei quali avrebbero deciso di abbandonare la multinazionale di Cupertino per tornare a lavorare insieme a Jony Ive nella società di design Love From creata dopo aver abbandonato Apple.

Almeno 15 designer senior hanno abbandonato Apple da quando Ive ha lasciato la multinazionale di Cupertino, un piccolo “terremoto” dal momento che in precedenza e per un lunghissimo periodo – tra il 2000 e 2015 – i ricambi in questa divisione e per questi ruoli erano molto rari. Solo un “piccolo gruppo” di designer senior che lavoravano quando Ive era al comando, avrebbero deciso di rimanere.

Lo scorso mese Apple ha confermato che Evans Hankey – la vice presidente responsabile industrial design – ha deciso di lasciare l’azienda il prossimo anno e non circolano indiscrezioni se il suo nuovo datore di lavoro sarà Ive. Dopo la partenza di Ive, Hankey ha, di fatto, ricoperto la carica di design chief, riportando a Jeff Williams, Chief Operating Officer di Apple.

Tra le principali ragioni indicate per l’esodo di talenti è la consistente riduzione di autonomia di cui il team aveva goduto nell’era Jony Ive, ora invece ha più potere la divisione operazioni che spinge alla riduzione dei costi.

In passato i responsabili Apple per il design hardware e quello software erano distinti, ma i ruoli erano stati unificati sotto Ive come Chief Design Officer: dopo la sua fuoriuscita da Cupertino le posizioni sono tornate a essere separate. Secondo i veterani che rimangono anonimi, intervistati dalla testata finanziaria USA, Apple ha tre opzioni per il ruolo di responsabile del design hardware.

La prima è nominare responsabile uno dei veterani dell’era Ive, la seconda è incaricare il responsabile del design software Alan Dye anche responsabile hardware, infine assumere un responsabile da un’altra società. Purtroppo tutte e tre le soluzioni presentano problemi. Il candidato numero uno Richard Howarth dell’era Ive potrebbe non gradire il passaggio al ruolo manageriale e dopo 26 anni in Apple, potrebbe anche pensare al ritiro.

La seconda soluzione con la nomina di Alan Dye responsabile design software a capo anche del design hardware inimicherebbe le due divisioni. Infine Apple a volte trova difficoltà nell’integrare dirigenti di alto livello provenienti da altre società. Ma la terza opzione sembra anche quella più osteggiata dai membri della divisione: i veterani ritengono che un responsabile del design esterno comporterà la morte definitiva del team.

