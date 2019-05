Apple votata Creative Marketer dell’anno al festival della pubblicità Lions Cannes

Apple è stata premiata con il premio Creative Marketer dell’anno nel corso del prestigioso Festival della creatività Lions di Cannes, evento internazionale rivolto ai professionisti che lavorano nel settore della pubblicità e altri settori relativi, in precedenza noto come Festival internazionale della pubblicità.

Ad Apple è stato assegnato il premio Creative Marketer del 2019. Negli anni passati la Mela ha vinto vari premi in questo festival (anche lo scorso anno) ma è la prima volta che riceve il riconoscimento “Creative Marketer”.

“È un grandissimo onore” ha riferito Tor Myhren, vice presidente di Cupertino responsabile marketing e comunicazione. “Il mondo dei creativi guarda e molti talenti là fuori potrebbero un giorno lavorare in Apple. È importante per Apple in termini di potenziali futuri talenti”.

Il festival di Cannes in precedenza ha premiato la multinazionale di Cupertino per lo spot televisivo “1984”, e lo scorso anno per lo spot dedicato a HomePod diretto da Spike Jonze. Il “Creative Marketer” dell’anno è visto come un premio per tutto il lavoro dell’azienda nel settore televisivo, online e altri media.

“È cambiato ovviamente l’intero settore dei media”, ha detto ancora Myhren. “Credo tuttavia che i principi fondamentali che guidano il nostro marketing non siano mai cambiati. Al centro di tutto c’è la semplicità, che cerca davvero di ridurre il tutto a ciò che conta e alla creatività”, spiegando che l’azienda è “concentrata sull’espressione creativa e nel creare strumenti e promuoverli a persone creative”.

Il Festival internazionale della creatività Lions Cannes ha avuto luogo dal 17 al 21 maggio. I premi in palio seguono il principio delle qualificazioni olimpiche: oro, argento e bronzo. Ogni anno vengono iscritte al Festival migliaia di campagne di pubblicità: nel 2011 si è raggiunto il record di 28.282 soggetti iscritti.