Apple pubblica la beta 8 di iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14 e watchOS 7

Per i nuovi iPhone manca ormai poco. Per gli Apple Watch e gli iPad probabilmente ancora meno. Nel frattempo Apple ha rilasciato la beta 8 di iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14 e watchOS 7 agli sviluppatori, che possono così provare in anteprima una delle ultime versioni dei sistemi operativi che saranno preinstallati nei nuovi dispositivi e che si potranno installare in moltissimi altri – delle generazioni precedenti – attualmente in circolazione.

Queste ultime build arrivano a circa una settimana dal rilascio della beta 7 e possono essere scaricate dall’Apple Developer Center da tutti gli sviluppatori e gli utenti che sono iscritti al programma di beta testing. Nel momento in cui scriviamo Apple ha rilasciato anche la beta pubblica di iOS 14 e tvOS 14, che può essere invece scaricata da tutti gli altri che desiderano provare il sistema operativo in anteprima, pur accettandone i bug e i problemi che ne derivano, attraverso il programma Apple Beta Software.

Per quanto riguarda la beta 8 di iOS 14 e iPadOS 14, sono state aggiornate le app di Messaggi e di Safari, nonché l’interfaccia di Siri e dell’app Mappe. Sono stati aggiunti gli avvisi per CarKey e diversi altri piccoli aggiustamenti. L’ultima beta di watchOS 7 introduce invece una miglioria al sistema di monitoraggio del sonno, nuovi quadranti e nuovi allenamenti. Con la beta 8 di tvOS 14 arriva invece l’app Home insieme ad alcuni aggiustamenti dell’HomeKit Secure Video e di Apple Arcade.

Ricordiamo che queste sono ancora soltanto le beta dei relativi sistemi operativi. Apple sconsiglia vivamente di installarle sui dispositivi principali a causa del potenziale rischio di perdita di dati o di altri problemi che potrebbero presentarsi durante l’uso di queste versioni che, non essendo definitive, sono altamente instabili. Per chi fosse incuriosito consigliamo inoltre di effettuare prima un backup dei dati.

La beta 7 dei sistemi operativi Apple in arrivo è stata rilasciata il 1 settembre, mentre la beta 6 è arrivata il 25 agosto. Le versioni precedenti sono state pubblicate, andando a ritroso, il 18 agosto, il 4 agosto, il 22 luglio, il 7 luglio e il 22 giugno.

