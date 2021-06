Apple TV 4K 2021 va in sconto per la prima volta per il Prime Day Amazon

E rarissimo trovare Apple TV in sconto e praticamente impossibile avere una offerta sull’ultimo modello appena uscito. Grazie al Prime Day Amazon potete avere Apple TV 4K 2021 con uno sconto del 7% che non è altissimo ma che vi permette di collegare la vostra TV non solo alle stazioni TV e Radio in streaming ma anche ai giochi di Apple, Al controllo domotico di telecamere e accessori e di poter gestire tutto la Smart Home Homekit anche da fuori casa.

La nuova generazione di Apple TV si distingue dalla precedente (la quinta) essenzialmente per il processore A12 e il nuovo telecomando ma sono tante le piccoli e grandi novità che ne fanno un prodotto del tutto nuovo nella continuità di design con il modello precedente.

Grazie al processore la Apple TV 4K di sesta generazione offre l’HDR anche sui video in streaming in alta definizione e con un framerate molto elevato, come ad esempio i video registrati con iPhone 12. Offre anche un nuovo sistema di correzione del colore che permette di utilizzare un iPhone recente per ottenere il meglio dalla propria TV.

Il telecomando, (in vendita anche separatamente) è in alluminio e presenta un clickpad touch che permette di utilizzare le gesture e un pad a cinque vie. Sul telecomando anche un nuovo pulsante laterale per richiamare Siri e un secondo bottone che permette di spegnere tutto, televisore compreso. Tra le altre novità anche Wi-Fi 6 e il supporto d HDMI 2.1 e un nuovo sistema di correzione del colore che permette di utilizzare il telefono per regolare la qualità del video: in pratica il bilanciamento del colore bypassa i comandi del televisore ottenendo un feedback direttamente dal telefono.

Oltre alla capacità di collegarsi alle periferiche domotiche con Wi-Fi e Bluetooth, l’ultima Apple TV utilizza il protocollo Thread e sarà anche compatibile con la domotica Matter, il protocollo che permetterà di far interagire Homekit con la domotica Google e Amazon in prodotti già sul mercato o in uscita nei prossimi mesi.

Di Apple Tv non ricordiamo un singolo sconto negli ultimi due o tre anni. Quindi quello di oggi è una rarità assoluta e un affare da prendere al volo.

Potete acquistarla con sconto 7% a 202,99 Euro su Amazon.

