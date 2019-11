Apple cancella la prima del film The Banker destinato ad Apple TV+

Soltanto un giorno prima del debutto al festival dell’American Film Institute a Los Angeles, Apple ha fermato la premiere di The Banker, uno dei film del catalogo di Apple TV+, tra le pellicole attese anche nelle sale cinematografiche. Questa decisione è stata presa da Cupertino mentre esaminava alcuni elementi che destano preoccupazione relativi alla pellicola.

Apple ha acquisito The Banker all’inizio del 2019, colpita dalla storia divertente ed educativa del film e dall’attenzione al tema del cambiamento sociale e all’alfabetizzazione finanziaria. Ora Cupertino ha bisogno un po’ di tempo per esaminare alcune questioni e determinare i passi successivi da fare.

Nella serata di ieri, The Hollywood Reporter, una pubblicazione specializzata sul mondo dello show business, ha riportato che sarebbero state rivolte accuse di abuso sessuale contro il figlio di uno degli uomini ritratti nella pellicola da parte di due delle sue sorelle. Bernard Garrett Jr era stato indicato come comproduttore del film e doveva apparire nel tour di presentazione.

Al posto del film di Apple, al festival dell’American Film Institute a Los Angeles ne sarà presentato uno di Netflix, Marriage Story. Per ora sembra essere in forse anche la presentazione di The Banker nelle sale cinematografiche, che è prevista per il 6 dicembre 2019. Ora Apple dovrà rivedere la libreria di contenuti pronti per essere lanciati nelle sale cinematografiche, a un passo dalle statuette più ambite di Hollywood.

