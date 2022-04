Apple TV+, in arrivo documentario su Michael J. Fox

Su Apple TV+ arriverà un progetto che racconterà la vita di Michael J. Fox, l’attore e produttore cinematografico noto soprattutto per l’interpretazione del protagonista della trilogia di Ritorno al futuro.

Il documentario è attualmente in produzione a New York, Los Angeles e Vancouver (Fox è canadese naturalizzato statunitense) e prevede immagini di repertorio, clip documentative ed elementi sceneggiati. La direzione è di Davis Guggenheim, attivo in ambito televisivo, cinematografico e nel campo dei documentari e noto – tra le altre cose – per il film-documentario Una scomoda verità, vincitore del premio Oscar per il miglior documentario.

Apple riferisce che il documentario racconta la “straordinaria storia di Fox con parole sue, l’inverosimile racconto di un ragazzo di piccola statura che viveva in una base dell’esercito canadese, e che conobbe un periodo di grande popolarità nella Hollywood degli anni ’80”.

Il documentario racconta aspetti della vita di Fox, e di quando a 30 anni gli fu diagnosticata una grave forma di malattia di Parkinson giovanile, notizia che avrebbe poi reso pubblica sette anni più tardi e ancora dopo obbligarlo a ritirarsi quasi del tutto dalle scene dal 2000. Michael J. Fox è sempre stato in prima fila nella lotta per la ricerca sperimentale sulle cellule staminali, impegno che l’ha portato anche a istituire una fondazione e ottenere una laurea honoris causa da parte dell’Istituto Karolinska.

Apple riferisce ancora che il racconto “si snoderà insieme ad aneddoti sulla sua vita privata mai svelati prima, compresi gli anni che seguirono alla diagnosi, a ventinove anni, del morbo di Parkinson”.

Il documentario è prodotto da Concordia Studio. Guggenheim, Annetta Marion, Will Cohen, e Jonathan King sono i produttori, e Laurene Powell Jobs, Jonathan Silberberg, Nicole Stott, e Nelle Fortenberry i produttori esecutivi.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video,Netflix, Apple TV+ e Disney+.