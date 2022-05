Apple TV+ annuncia la serie Las Azules in lingua spagnola

Apple ha annunciato l’arrivo su Apple TV+ di “Las Azules”, una nuova serie ambientata nel Messico degli anni ’70 e che vanta troupe e protagonisti tutti ispanici, compresa Barbara Mori, un’attrice uruguaiana naturalizzata messicana, nota soprattutto come interprete di telenovele.

La nuova serie è composta da 10 episodi e trae ispirazione dalla nascita del primo corpo di polizia messicano composto da sole donne. Barbara Mori interpreta Maria, moglie devota che scopre la sua autentica vocazione entrando nella prima forza di polizia con sole donne, scelta che farà vacillare tutte le sue convinzioni.

“Las Azules” è in pre-produzione e non è stata al momento indicata la data di uscita della prima puntata. La serie è stata concepita da Fernando Rovzar – produttore messicano che ha all’attivo svariati film (Casa de mi padre, Después De Lucìa, KM31, Mexican Gangster), e Pablo Aramendi, conosciuto per Los hombres de Paco, Los dias que no estuve, The Night Watchman. I produttori esecutivi sono: Wendy Riss, Erica Sanchez Su e Billy Rovzar.

Nella serie si vedono quattro donne che lavorano per la polizia scoprire che la loro squadra non è altro che una trovata pubblicitaria per distrarre i media da un violento serial killer. Maria è determinata a catturare l’assassino, obiettivo che diventa per lei una ossessione; altra protagonista è Gabina, aspirante sottoufficiale, poi c’è Angeles, brillante esperta di impronte digitali e infine Valentina, giovane ribelle che ha predisposto l’indagine segreta che i colleghi maschi non sono riusciti ad avviare per consegnare il serial killer alla giustizia.

Tra gli ultimi progetti in lavorazione per Apple TV+ un documentario su Michael J. Fox, attore e produttore cinematografico noto soprattutto per l’interpretazione del protagonista della trilogia di Ritorno al futuro. In arrivo anche la mini serie thriller in sette parti intitolata Hijack con Idris Elba.

