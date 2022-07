Apple TV+, una serie sulla vita di Enzo Ferrari

I dirigenti di Apple TV+ hanno dato il via libera a “Ferrari”, una serie che racconterà un periodo della vita di Enzo Ferrari, imprenditore, dirigente sportivo e pilota fondatore della omonima casa automobilistica.

La serie è ispirata a “Ferrari Rex”, biografia di Luca Dal Monte che ridefinisce la vita dell’imprenditore, uno dei personaggi più poliedrici, complessi, tormentati e monumentali nella storia d’Italia.

La serie è incentrata in un periodo tra il 1956 e il 1961 quando Ferrari – dopo la tragedia della perdita del figlio – ricostruì la sua scuderia, sperando di trovare consolazione in una vita piena di successi ma indicata nelle varie biografie come vuota di affetti.

Stando a quanto riferisce The Hollywood Reporter, “Ferrari” vede la collaborazione dello sceneggiatore Steven Knight (noto per aver sceneggiato i film Piccoli affari sporchi e La promessa dell’assassino, per aver diretto e scritto Locke, e per aver creato le serie televisive Peaky Blinders e Taboo) e del regista Stefano Sollima (conosciuto per aver diretto serie e film quali Romanzo criminale – La serie, Gomorra – La serie, Suburra e ACAB – All Cops Are Bastards). Tra i produttori esecutivi sono citati Lorenzo Mieli e Paolo Sorrentino.

“Sono entusiasta di raccontare la storia così suggestiva di quest’uomo leggendario e del suo iconico marchio”, ha dichiarato Knight. “La straordinaria vita di Enzo Ferrari è stata caratterizzata da drammi personali e percorsi professionali”, riferisce ancora Knight spiegando che la serie è la “celebrazione” di “un incredibilmente complesso e affascinante essere umano”.

Apple ha un rapporto speciale con Ferrari e Eddy Cue – senior vice president of Services della Casa di Cupertino – è – tra le altre cose – membro del Consiglio di Amministrazione di Ferrari NV come amministratore non esecutivo.

Apple è riuscita recentemente ad accaparrarsi per Apple TV+ la serie “Speed Racer” incentrata sulle corse automobilistiche.

Tra gli ultimi progetti in lavorazione per Apple TV+ un documentario su Michael J. Fox, attore e produttore cinematografico noto soprattutto per l’interpretazione del protagonista della trilogia di Ritorno al futuro. In arrivo anche la mini serie thriller in sette parti intitolata Hijack con Idris Elba.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video,Netflix, Apple TV+ e Disney+.