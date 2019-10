Apple Watch 3 a 245€ grazie agli sconti “segreti” Amazon. Promo anche su Apple Watch 5

Amazon sconta gli Apple Watch 5 e gli Apple Watch 3 con un ribasso nel carrello. È questa una delle offerte del week end assieme alle promozioni su iPhone XR e iPad che vi abbiamo segnalato nelle scorse ore.

Ricordiamo che le differenze tra i due modelli in sconto, entrambe ancora in vendita, sono molto importanti. Apple Watch 5 ha uno schermo più grande, un altoparlante più potente, un processore più veloce, lo schermo resta (se volete) sempre acceso, ha una bussola integrata, rileva il battito cardiaco, ha una superiore resistenza all’acqua e la corona restituisce un feed back aptico. In ogni caso Apple Watch 3 sfida il nuovo modello con un prezzo davvero molto competitivo, scontato rispetto al momento del lancio, che Amazon rende ancora più appetibile.

Come abbiamo spiegato altrove, lo sconto nel carrello viene applicato solo quando andrete ad aggiunte il prodotto che vi interessa, appunto, nel carrello. Anche se il ribasso potrebbe apparire non troppo importante, sarà per difficile se non impossibile trovarli scontati in questi giorni. Del resto grazie a questo sconto potete comprare un Apple Watch a partire da 245 euro

