Apple Watch 4 GPS da 44 mm in sconto: solo 379,99 Euro

Fare affari su Amazon è sempre possibile anche quando sembra che di affari… ce ne sono pochi. La prova è che a ben cercare si trova, ad esempio, un Apple Watch 4 scontato a 379,99 euro. il 19% in meno del suo prezzo di listino originale.

Stiamo parlando di Apple Watch Series 4 con solo GPS cassa 44 mm (lo schermo più grande) in alluminio argento e cinturino sport bianco. Questo Apple Watch è stato, come noto, sostituito da Apple Watch 5 che però costa 100 euro in più e offre in più lo schermo sempre acceso e la bussola, due “accessori” che non sono ritenuti indispensabili da un buon numero di chi ci legge; tutto il resto (sopratutto processore, corona digitale, sistemi di analisi della salute, altoparlante) è identico. In compenso questo modello è largamente superiore ad Apple Watch 3 per una lunga serie di novità. Vi elenchiamo le principali, così come le presenta Amazon

Display oltre il 30% più ampio

Cardiofrequenzimetro elettrico e ottico

Digital Crown con feedback aptico

Altoparlante più potente del 50%

S4 SiP con processore dual-core a 64 bit più veloce

Accelerometro e giroscopio migliorati per rilevare le cadute

In conclusione acquistare questo Apple Watch 4 è un ottimo affare per tutti coloro che vogliono entrare nel mondo Apple Watch collocandosi al vertice (o quasi) di questo accessorio e nello stesso tempo risparmiare significativamente.

