Black Friday Week: Amazon liquida gli Apple Watch 4, prezzi da 339 €

La settimana del Black Friday è appena iniziata e tra le offerte ci sono anche i primi prodotti Apple in forte ribasso. Si tratta degli Apple Watch 4, una versione che nonostante sia appena uscita di produzione è ancora estremamente attuale. Vi ricordiamo le principali novità e vantaggi rispetto ad un Apple Watch 3

Cassa di dimensioni maggiorate

Feed Back Aptico sulla corona

Rilevamento dell’elettrocardiogramma

Altoparlante più potente

Miglior resistenza all’acqua

Sistema di rilevamento delle cadute

Apple Watch 4 ha appena lasciato il posto ad Apple Watch 5 rispetto al quale ha come principale limite la mancanza dello schermo sempre acceso. Nell’Apple Watch 5 è anche presente la non del tutto indispensabile bussola. In compenso un Apple Watch 5 costa, di listino nella versione GPS 459 o 489 euro, quindi 120 euro in più rispetto al costo cui Amazon propone oggi Apple Watch 4. Apple Watch 3 costa 239 euro, ma, come abbiamo visto, ha moltissimi limiti rispetto alla versione in sconto.

Qui di seguito tutti gli Apple Watch in sconto con i rispettivi prezzi ribassati.

L’offerta sugli Apple Watch 4 fa parte delle promozioni della Black Friday Week e dovrebbe durare, scorte permettendo, fino al prossimo venerdì. Fossimo in voi però, non sfideremmo la sorte…

