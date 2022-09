Apple Watch Pro, ecco tutte le novità e le funzioni

L’uscita del nuovo Apple Watch 8, è ormai prossima e come successo in passato nel corso delle ultime ore prima della presentazione di un prodotto le indiscrezioni si sono intensificate. Nell’attuale scorcio dell’anno i rumor su questo prodotto restano limitati rispetto a quelli su iPhone, ma quest’anno sono più del solito anche per una novità che si annuncia un punto di svolta: l’arrivo di un nuovo modello, ridisegnato, di Apple Watch.

Si tratta di quello che ormai è conosciuto dai vari siti convenzionalmente come Apple Watch Pro oppure, ricalcando lo schema di iPhone, Apple Watch 8 Pro, un modello più grande, più potente destinato al mondo degli sport estremi e degli atleti.

Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche

Il nome

Partiamo come sempre dal nome. Apple non ha mai modificato la denominazione del suo smarwatch da quando è stato rilasciato, lanciando ogni anno un nuovo Apple Watch aggiungendo alla denominazione solo un numero progressivo.

Il primo della serie prendeva semplicemente il nome di Apple Watch, seguito da Apple Watch series 1 fino Apple Watch 7. Sembra quindi oltre ogni legittimo dubbio il fatto che nel 2022 ci sarà, quindi, anche un Apple Watch 8. Quel che ci si deve chiedere, semmai, è che come si chiamerà il nuovo Apple Watch di cui parliamo in questo articolo.

Questo modello secondo le primissime indiscrezioni si sarebbe chiamato “Apple Watch Explorer”, secondo altri potrebbe avere la denominazione di “Apple Watch Edition” ma la più probabile e papabile è “Apple Watch 8 Pro” oppure semplicemente “Apple Watch Pro”. A conferma della denominazione “Pro” sarebbe emersa anche una etichetta ma anche e sopratutto una indiscrezione assai più solida raccolta dal giornalista Mark Gurman.

Resta da vedere se Apple, come accenniamo sopra, sceglierà di fare quello che fa nel mondo iPhone dove alla numerazione del prodotto fa seguito la denominazione “Pro” (iPhone 13 Pro) o se sceglierà lo schema che segue con iPad dove non ci sono numeri: l’iPad Pro è iPad… Pro e basta.

Anche se è però vero che nel mondo dei tablet nessun iPad ha un nome mentre nel mondo degli iPhone il nome c’è come c’è anche nell’universo degli Apple Watch, Apple potrebbe usare la denominazione priva di numero per sottolineare la differenza tra Apple Watch Pro, primo di una serie, ed Apple Watch 8.

Del resto auspichiamo che Apple adotti uno schema semplificato su tutta la sua gamma, inclusa quella degli iPhone e degli Apple Watch (non vi suonerebbe male o ridicolo “iPhone 22” oppure un “Apple Watch 18”?) ma questo è un differente discorso…

Noi qui comunque sia dopo avere tirato i dadi, abbiamo deciso di chiamare il nuovo modello Apple Watch Pro

Apple Watch Pro che cos’è

Ma che cosa è esattamente un Apple Watch Pro? A quali bisogni si rivolgerà? Chi è che indossa un Apple Watch Pro? La risposta fino a quando non avremo visto il nuovo modello non sarà completa né esaustiva, ma una buona idea è stata fornita da diversi osservatori parlando di uno smart watch per chi vuole praticare uno sport “al massimo” e nelle condizioni più difficili.

Parliamo di atleti professionisti, di chi fa mountain bike o BMX di chi frequenta ambienti estremi, il mare, la montagna, i ghiacciai, un deserto. Quindi alpinisti, scalatori, subacquei, viaggiatori in moto su percorsi non battuti; chi pratica sport duri che prevedono diverse ore di impegno, magari su tracciati multidisciplinari come triatleti e decatleti e poi ancora freeclimbers, mountain runners, snowboarders.

Tutte queste particolari categorie di atleti hanno difficoltà per tante ragioni ad usare un Apple Watch. La principale è la resistenza; anche se molto robusto un Apple Watch Series 7 o Series 8 non può affrontare ambienti come quelli descritti sopra né è in grado di registrare alcune delle prestazioni che sono al nucleo degli sport estremi. Secondariamente l’Apple Watch è lacunoso per dimensioni e anche nell’interfaccia. Infine manca di un sufficiente controllo attraverso tasti fisici che in determinate condizioni sono molto più comodi di uno schermo touch.

Apple Watch Pro mette rimedio a tutto questo con accorgimenti di design, software e hardware.

Il design di Apple Watch Pro

Il design dell’Apple Watch Pro quale sarà? Lo scorso anno ci si attendeva in Apple Watch un cambiamento drastico, con un design squadrato, che avrebbe richiamato i bordi di iPhone 12 e 13. Non è stato così: nella Serie 7 Apple ha aumentato le dimensioni del display, ma non lo stile della cassa.

Questo modello potrebbe ripresentarsi, anche per Apple Watch Pro anche se non come si era immaginato lo scorso anno.

Quello che nel 2021 era visto come uno smartwatch con la cassa spigolosa, resterebbe un dispositivo simile nel design ad Apple Watch 7 che ha una cassa tonda e al futuro Apple Watch 8 ma con la copertura del display a filo del bordo in metallo. Per farsi un’idea si può forse immaginare il nuovo design a partire da iPhone 13.

Il nuovo stile dovrebbe dare all’Apple Watch Pro maggior resistenza agli urti.

Infine secondo altre indiscrezioni Apple Watch Pro dovrebbe anche avere la cassa in Titanio. Se questo fosse vero significherebbe che Apple Watch 8 avrà solo la cassa in alluminio e quella in acciaio; l’attuale versione in Titanio andrà quindi in pensione.

Le nuove funzioni

Cosa farà Apple Watch Pro? Secondo le voci il nuovo Apple Watch Pro starà ad Apple Watch 8 come iPhone 13 Pro sta ad iPhone 13: farà quindi tutto quello che fa Apple Watch 8 potenziando alcune funzioni e aggiungendone altre di esclusive. Per le novità di Apple Watch 8 potete leggere il nostro articolo dedicato, qui parliamo solo di quelle di Apple Watch Pro.

Nuove modalità di allenamento

Come accennato, Apple Watch Pro sarebbe prima di tutto rivolto a chi fa sport in maniera avanzata. Prima che un G-Shock (per echeggiare la famosa serie di Casio) si deve pensare ad un prodotto concorrente con alcuni degli smart watch di Garmin uno smart watch per alteti multifunzione, molto evoluto dal punto di vista tecnico con peculiarità specifiche dal punto di vista degli allenamenti.

Apple Watch Pro dovrebbe quindi offrire funzioni avanzate per tutti gli sport peculiari ed estremi cui abbiamo fatto cenno sopra e una superiore precisione nell’analisi dei dati che acquisisce. In questo contesto sarebbero indispensabili nuove modalità di allenamento esclusive e con esse forse anche informazioni che potrebbero provenire da nuovi sensori (profondimetro? barometro?)

Schermo più grande

Per agevolare il suo compito e presentare in maniera più leggibile le informazioni che sarà in grado di fornire, Apple Watch Pro avrà uno schermo più grande, secondo qualcuno del 5% secondo qualcun altro del 7%i. Se Apple Watch 8 avrà il classico display da 41 e 45mm Apple Watch Pro che potrebbe avere una cassa da 47mm e un display da quasi due pollici.

Mark Gurman chiosa questa informazione sulle dimensioni del display dicendo che sarà “davvero grande” al punto da essere interessante solo per una specifica nicchia di mercato.

Tasti fisici aggiuntivi

Un aspetto molto interessante e fino a poco tempo fa non discusso né dagli analisti né dai siti che si occupano di cose Apple è la presenza di nuovi controlli fisici evidenziati dalle immagini più recenti di alcune custodie protettive. Da esse non solo viene confermato il nuovo design squadrato cui facciamo cenno sopra, ma si nota sul lato opposto a quello della corona la presenza di due fori di grandi dimensioni

In questa posizione negli Apple Watch si trova l’altoparlante la cui forma e soprattutto proporzione rende improbabile che le aperture siano al suo servizio. Soprattutto le aperture sono due mentre lo speaker si affaccia su una singola fessura. In più in una seconda immagine una delle due fessure su di una custodia è sostituita da una membrana che sembra a protezione di un tasto. L’ipotesi è che questi intagli nel guscio siano finalizzati a far emergere, appunto, dei tasti. Uno o due controlli fisici che gli Apple Watch tradizionali non hanno.

Uno o due che siano i tasti che siano (secondo il giornalista Mark Gurman, sarebbe uno e sarebbe programmabile a piacimento dell’utente), Apple avrebbe deciso di offrire un sistema per meglio rispondere ai bisogni degli atleti che preferiscono un sistema analogico piuttosto che i tap a schermo, poco affidabili e gestibili quando si indossano guanti, si hanno vestiti ingombranti o l’Apple Watch è bagnato. I tasti in queste condizioni hanno il pregio di essere maggiormente reattivi e anche più facilmente raggiungibili senza guardare.

Apple Watch Pro metterebbe quindi Apple sulla strada dei concorrenti come Garmin che offre una serie smartwatch per sport estremi e triatleti. Tutti i prodotti dell’azienda americana, dai più economici Forerunner Plus fino ai Forerunner o ai Fenix 7, hanno cinque tasti che danno accesso ad una lunga serie di scorciatoie e azioni rapide.

È importante anche notare come nei vari rendering (incluso quello di @concept_gunho che usiamo come immagine manifesto della nostra pagina) il tasto laterale accanto alla corona sia sporgente ma protetto da una cornice che avvolge anche la corona stessa. Qui sembra evidente il tentativo di Apple di creare una tutela per i due controlli che potrebbero essere accidentalmente attivati oppure, ricevendo un urto, subire dei danni.

I bracciali

Alcune indiscrezioni emerse poco prima del lancio dei nuovi modelli ipotizzano che la cassa più grande e il nuovo design di Apple Watch Pro, porteranno all’incompatibilità con gli attuali bracciali. Una brutta notizia sia per chi ha investito in questo accessorio sia per i produttori che si troveranno a risolvere un grattacapo nei primi mesi dopo la presentazione

I believe the Apple Watch Pro will support older bands — though maybe they won’t fit as well or look as seamless given the size of the new watch. — Mark Gurman (@markgurman) August 29, 2022

Al momento per la tesi sembra poco probabile e tale la reputa anche Mark Gurman. Il giornalista di Bloomberg però spiega che probabilmente i bracciali appariranno non perfettamente adeguati dal punto di vista dello stile visto che Apple Watch Pro avrà dimensioni per le quali i bracciali non sono stati disegnati.

Quello che accadrà, invece, sempre secondo Mark Gurman, è che ci saranno bracciali studiati ad hoc per questo modello. Come succede con Apple Watch Nike Edition, si tratterebbe di accessori che sottolineano l’identità di Apple Watch Pro.

Altre particolarità di Apple Watch Pro

Apple Watch Pro avrà altre novità che lo caratterizzeranno rispetto ad Apple Watch 8. Anche qui si tratta di dettagli tecnici che nascono per supportare meglio gli utenti di riferimento di questo nuovo smartwatch.

Apple Watch Pro avrà una batteria maggiorata che accanto alla funzione basso consumo permetterà un suo uso per più ore

che accanto alla funzione basso consumo permetterà un suo uso per più ore Sono previste nuove facce anche molto complesse e non presenti in altri modelli e dedicate agli allenamenti avanzati

e non presenti in altri modelli e dedicate agli allenamenti avanzati Apple Watch Pro potrebbe avere la connettività satellitare di emergenza , una funzione che dovrebbe arrivare anche in iPhone 14 Pro. Questo lo renderebbe particolarmente adatto all’uso in luoghi remoti, non raggiunti dai ripetitori di rete cellulare

, una funzione che dovrebbe arrivare anche in iPhone 14 Pro. Questo lo renderebbe particolarmente adatto all’uso in luoghi remoti, non raggiunti dai ripetitori di rete cellulare Apple Watch Pro si baserà sul processore S8, capace di supportare nuovi sensori e gestire le funzioni specifiche do questo smarrwatch. Non è da escludere che la versione per Apple Watch Pro sia differente da quella per Apple Watch 8

Apple Watch Pro, data di rilascio e prezzo

Apple Watch Pro arriverà questo mercoledì nel corso dell’evento Far Out. assieme agli Apple Watch 8 e ad iPhone 14 e iPhone 14 Pro.

Se si parla del prezzo, quello di Apple Watch Pro è un punto interrogativo. Ma è qui ci sono pochi dubbi che possa costare molto di più di Apple Watch 7 e anche di Apple Watch 8.

Del resto già oggi Apple Watch con la cassa in Titanio parte da 839€. Data l’inflazione e tutte le altre variabili generali di mercato (inclusi i costi delle componenti in aumento e il valore del dollaro), si può supporre che Apple Watch Pro possa arrivare a costare mille dollari che tradotti in euro e fatto conto delle tasse significherebbe un prezzo intorno ai 1200 €