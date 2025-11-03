Occasione d’oro: Apple Watch Ultra 3 bracciale in maglia milanese a 789,99 €

Apple Watch Ultra 3 è in sconto per la prima volta su Amazon a 789,99 euro, e non si tratta di un modello qualsiasi: questa versione include il prestigioso bracciale in maglia milanese, una versione che normalmente è venduta a 1.099 euro. Un risparmio di 310 euro

Le novità di Apple Watch Ultra 3

L’Apple Watch Ultra 3 rappresenta la nuova generazione dello smartwatch più avanzato di Apple e introduce diverse novità di rilievo. Tra queste, la comunicazione via satellite bidirezionale, che permette di inviare SOS e condividere la posizione anche in assenza di rete cellulare. A questo si aggiunge un modem 5G integrato, che migliora la connettività nelle aree servite, e un display con tecnologia LTPO3 con cornici ridotte del 24 % e un’area visiva più ampia, pur mantenendo inalterate le dimensioni della cassa.

Apple dichiara un’autonomia fino a 42 ore in uso normale e fino a 72 ore in modalità risparmio. Con GPS e monitoraggio cardiaco attivi, la durata si attesta sulle 20 ore. Interessante anche la ricarica rapida, che in 15 minuti permette fino a 12 ore di utilizzo. Sul fronte della salute, arrivano nuove funzioni come la notifica per ipertensione e il punteggio qualità del sonno (Sleep Score), che si aggiungono a ECG e monitoraggio della saturazione dell’ossigeno.

Dal punto di vista dei materiali, Apple Watch Ultra 3 è disponibile in titanio naturale o titanio nero, con nuovi cinturini e una cassa stampata in 3D che riduce del 50 % l’impiego di materie prime. Circa il 40 % dei materiali impiegati proviene da fonti riciclate. Il listino ufficiale parte da 909 euro, invariato rispetto al modello precedente, con arrivo nei negozi previsto per il 19 settembre 2025.

Una promozione top

La promozione su Amazon resta davvero “top”, un termine che in questo caso ha pieno senso. Non solo il taglio del prezzo è quindi di circa il 23 %, e rende l’offerta particolarmente interessante, ma la versione standard, senza bracciale in maglia milanese (qui in version medium per polsi da 155‑185 mm), costerebbe già di più, 909 euro.

