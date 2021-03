Aqara M1S, gateway compatibile HomeKit e ZigBee in offerta lampo a 38 euro

Un gateway compatibile con HomeKit di Apple e il protocollo ZigBee 3.0 a poco prezzo? Lo trovate adesso su Gearbest, approfittando dell’offerta lampo per comprare Aqara M1S a 38 euro.

Macitynet ha già provato tutto il sistema: vi rimandiamo alla recensione (cliccando qui) per saperne di più su come funziona nel dettaglio. Qui ci limitiamo a descrivervi in breve le caratteristiche principali di questo gateway e alle sue enormi potenzialità.

Innanzitutto, la poc’anzi accennata compatibilità col protocollo ZigBee 3.0 e con il sistema HomeKit di Apple, che rende questo gateway utilizzabile con un’infinità di dispositivi per la domotica che potreste comprate o che già avete in casa. Ne può controllare fino a 128 contemporaneamente, il che di fatto lo rende un gateway irrinunciabile anche per le case già profondamente avviate dal punto di vista domotico.

Il fatto poi che sia compatibile con HomeKit significa anche che lo si può controllare sia tramite l’app Casa di Apple, e quindi inserito anche nelle Scene e negli automatismi, sia attraverso i comandi vocali con Siri.

Due poi le caratteristiche davvero interessanti di Aqara M1S: una è la presenza di una luce RGB composta da 18 LED che lo incorniciano tutto intorno, l’altra uno speaker da 2W. Possono essere usati entrambi e in svariati contesti: ad esempio, come luce di posizione per illuminare un corridoio di notte; oppure in combinazione con la riproduzione di un segnale acustico come allarme quando una telecamera rileva un movimento sospetto; un’altra possibilità è quella di usare luce e speaker come altoparlante supplementare quando suona la sveglia, quando scade un timer, quando un visitatore suona al campanello Smart.

Chiaramente si collega alla rete tramite WiFi e l’alimentazione la prende dalla presa elettrica al quale va semplicemente infilato: il consumo è di appena 3 W e gli ingombri sono pari a circa 8 centimetri di diametro per 4 centimetri di spessore (pesa 130 grammi, ma poco importa visto che non va tenuto in tasca o in mano).

Il gateway Aqara M1S, la cui scocca esterna è costruita in ABS, su Gearbest viene normalmente venduto a 53 euro ma al momento è scontato del 28%. Si tratta di un’offerta lampo che porta temporaneamente il prezzo a 38 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.