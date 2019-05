Xiaomi Aqara Smart Gateway, l’hub per Apple Homekit in offerta a soli 40 Euro

Da non perdere l’offerta dedicata allo smart gateway di Aqara, compatibile con il sistema Homekit di Apple ed in offerta lampo a soli 40 euro con spedizione gratis. Macitynet ha provato il gadget recentemente e vi invitiamo a leggere la nostra recensione dello smart Gateway di Aqara per scoprire nel dettaglio il suo funzionamento e come utilizzarlo per “automatizzare” la propria casa con un investimento molto contenuto.

Per ricapitolare brevemente i vantaggi del prodotto di Xiaomi, ricordiamo che il dispositivo sfrutta la connettività Wi-Fi e il protocollo Zigbee, tecnologia wireless per periferiche a basso consumo che si possono poi successivamente collegare anche in modalità “mesh” per creare una rete di prodotti interconnessi e soprattutto (grazie al gateway) “esposti” verso Homekit.

In sostanza l’Aqara Gateway è l’indispensabile “centro di controllo” fra altri dispositivi intelligenti votati all’automazione e i piccoli o grandi elettrodomestici che verranno ad essi collegati, il tutto gestito attraverso l’apposita applicazione dedicata.

Al gadget è possibile infatti collegare fino a 30 dispositivi diversi pronti ad interagire ai vostri comandi; il gateway inoltre include una luce capace di attivarsi in specifiche situazioni (anche sensibile al movimento in quanto si attiva al passaggio in prossimità di una persona) ed include anche un sirena acustico, funzioni che evidenziano già di per sé un potenziale suo come sirena di allarme.

Si tratta al momento di uno dei gateway più evoluti di Xiaomi e la sua compatibilità con Homekit lo rende una delle soluzioni migliori per chi vuole iniziare a rendere la sua casa più “automatizzata”.

Lo smart gateway di Aqara si può acquistare a soli 40 euro da questo link diretto, con spedizione gratuita. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.