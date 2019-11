Arriva in Italia lo smartwatch Omron HeartGuide che misura direttamente la pressione sanguigna

Non solo Omron ha battuto sul tempo Apple Watch realizzando uno smartwatch con misuratore della pressione sanguigna nel cinturino, ma ora gioca d’anticipo anche con la vendita. A partire da questo momento infatti Omron HeartGuide è in vendita in tutta Europa, Italia compresa.

L’azienda, conosciuta principalmente per la produzione di attrezzature mediche per il monitoraggio e la terapia clinicamente provate, aveva infatti attirato la nostra attenzione lo scorso anno alla fiera dell’elettronica di consumo di Las Vegas mostrando al pubblico quello che ancora oggi è il primo dispositivo indossabile al mondo per la misurazione della pressione sanguigna con tecnologia oscillometrica realizzato nella comoda forma di un orologio da polso.

Omron HeartGuide ha infatti la forma e le funzionalità tipiche di uno smartwatch tra cui visualizzazione e-mail, chiamate e notifiche, monitoraggio del sonno e dei livelli di attività con rilevazione di parametri quali passi, passi aerobici, calorie bruciate e distanze percorse e utilizza la stessa tecnologia per la rilevazione della pressione sanguigna impiegata dai dottori di tutto il mondo.

A differenza degli altri indossabili che con la tecnologia a sensori possono fornire solo delle stime è cioè in grado di effettuare la lettura della pressione direttamente dal polso sfruttando un bracciale gonfiabile all’interno del cinturino.

Il dispositivo si collega allo smartphone tramite Bluetooth e si controlla attraverso l’applicazione HeartAdvisor, disponibile gratuitamente su App Store e Play Store. Da qui gli utenti possono comprendere meglio le proprie condizioni di salute visualizzando in maniera semplificata le misurazioni della pressione sanguigna, dell’attività fisica, del sonno e del peso. E’ inoltre possibile utilizzarla per programmare promemoria per la gestione di qualsiasi istruzione terapeutica fornita dal proprio medico.

HeartAdvisor tiene inoltre traccia delle letture e delle misurazioni quotidiane (fino a 100 letture in memoria), che possono essere condivise in maniera semplice e immediata con il proprio medico, il quale avrà così ulteriori dettagli e una visione ancora più completa di tutte le misurazioni effettuate nel corso della giornata, senza necessità di organizzare appositamente una visita in studio.

Come dicevamo questo innovativo smartwatch è in vendita in Italia: al momento si compra unicamente sul sito di Omron Healthcare al prezzo di 549 euro.