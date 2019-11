Ascoltate O-29, il suono emesso dalle auto elettriche Ford

Ford permette di ascoltare in anteprima il suono denominato O-29, rumore per le nuove auto elettriche e ibride dello storico costruttore USA. Dal primo luglio 2019 tutti i nuovi modelli di auto elettriche e ibride devono essere commercializzate con sistema AVAS, acronimo di Audible Vehicle Alert System, un sistema sonoro in grado di far capire ad altri utenti della strade l’avvicinarsi di vetture silenziose, che possono essere per l’appunto elettriche o ibride, quando queste transitano a velocità inferiori a 20 km/h. Superata questa velocità, infatti, è considerato sufficiente il rumore prodotto dagli pneumatici sull’asfalto.

Ford ha predisposto il sistema AVAS che sarà impiegato nei nuovi veicoli elettrici. Nella Escape Hybrid e Explorer Hybrid del 2020 sararanno caratterizzate da un rumore artificiale denominato O-29, riprodotto quando il veicolo viaggia fino a 19 miglia all’ora. Il produttore lo definisce “melodioso”, ideato per essere identificato come il suono di un auto ma non troppo fastidioso per le orecchie.

I rumori per i veicoli elettrici sono azioniati sia a marcia indietro che avanti producendo un suono di intensità minima di 56 dB fino a 75 dB per l’auto in movimento fino a 20 km/h. Specifiche norme prevedono che il timbro del suono deve essere composto da intervalli di frequenza ad un terzo di ottava e su frequenze medio alte in modo da evidenziare nell’ascoltatore la direzionalità di provenienza del suono stesso e dunque del veicolo.

Per le auto elettriche e ibride già in commercio, il sistema AVAS sarà obbligatorio nel 2021. Inoltre, con l’entrata in vigore dell’obbligo, ai costruttori è vietato consentire ai proprietari di questi veicoli offrire funzioni per disattivare i suoni artificiali.

Su macitynet trovate tutte le notizie sulla mobilità smart nella nostra sezione ViaggiareSmart.