ASint AS950, disco SSD da 120 GB con USB-C e sblocco tramite impronta digitale

Per proteggere i dati in mobilità, tra i migliori dischi portatili in circolazione c’è ASint AS950, un dispositivo che combina le ultime tecnologie sia per quanto riguarda la costruzione sia per le funzioni offerte.

Questo SSD è innanzitutto davvero compatto: misura 9,2 x 4,3 centimetri ed è perciò l’ideale per archiviare i documenti e tutti quei file che si vogliono poter portare ovunque. In questo senso è altrettanto utile la struttura della scocca esterna, capace di resistere ad urti e cadute fino ad altezze di 1,5 metri. E se finisce in acqua non ci sono problemi: è certificato IP67 quindi può sopravvivere senza alcun danno anche a seguito di brevi immersioni in acqua.

Per quanto riguarda invece le funzioni offerte, ASint AS950 innanzitutto presenta una presa USB-C, perciò si può collegare a qualsiasi dispositivo di recente generazione: in confezione è presente sia il cavo USB-C, sia un adattatore da USB-C a USB-A per poter essere collegato anche ai vecchi computer. E’ piuttosto buono anche dal punto di vista delle prestazioni in quanto promette velocità in lettura fino a 500 MB/s e in scrittura fino a 440 MB/s.

Tra le altre caratteristiche di punta segnaliamo la presenza di un sensore per la scansione delle impronte digitali grazie al quale si possono proteggere i dati dall’eventuale accesso da persone non autorizzate: solo chi ha registrato la propria impronta infatti potrà sbloccare il disco ed accedere ai file contenuti al suo interno.

Se interessati all’acquisto, ASint AS950 lo comprate su GearBest al prezzo di 78,17 euro nella versione con 120 GB oppure 114,53 euro per il modello con 250 GB. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte: per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.