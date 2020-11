Aspirapolvere automatico intelligente Alfawise V8S in offerta a soli 110 euro

E’ arrivato il momento di automatizzare le pulizie di casa? Se non tutte, quantomeno potete farlo con quella del pavimento acquistando Alfawise V8S adesso, visto che vi permetterà di lasciare il vecchio aspirapolvere nello scantinato spendendo appena 110 euro.

In breve, ad una frazione del costo di marchi molto più blasonati come Folletto, Dyson, Ariete o Roomba, potrete portarvi a casa un dispositivo dall’ottimo rapporto qualità prezzo. Basta praticamente un click per avere molto più tempo libero ed una casa altrettanto pulita. I punti di forza di questo aspirapolvere sono la capacità di eseguire una pulizia totale ed efficace, il fatto che richiede una minima manutenzione e che è in grado di pulire in maniera totalmente autonoma grazie al sistema di riconoscimento degli ostacoli (che così è in grado di aggirare).

E’ piuttosto silenzioso e torna da solo alla base per ricaricarsi quando la batteria è quasi esaurita. Insomma, è tra i più classici degli aspirapolvere robot attualmente in circolazione: dal familiare aspetto tondeggiante, si controlla con la sola pressione di un tasto. La batteria incorporata da 2600 mAh promette un’autonomia massima di 120 minuti, sufficiente per la maggior parte delle case Ovviamente include anche un sistema anti-collisione ed anti-caduta, che impedirà urti improvvisi con l’arredamento o cadute inattesa da gradini o da altre altezze.

Quel che lo rende diverso da moltissimi altri e per questo anche migliore è il modo in cui si sposta: non procede infatti casualmente da un punto all’altro della casa ma adotta invece un movimento a serpentina che promette una pulizia del pavimento più completa. Non siamo ai livelli degli aspirapolvere con sistema di mappatura della casa, che di contro costano molto di più, ma è superiore a tutti gli altri che si muovono invece unicamente in maniera casuale.

Come detto, l’offerta è irripetibile per chi vuole provare un’aspirapolvere robot automatico portandosi a casa un buon prodotto ad un prezzo difficilmente raggiungibile da altri. Lo comprate per 109,92 euro su Gearbest. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.