L’aspirapolvere PCMOS entra nel portaoggetti dell’auto ed è in sconto

Per tenere pulita l’auto e la casa non dovete necessariamente spendere chissà che: l’aspirapolvere wireless portatile PCMOS attualmente in sconto infatti, pur con i suoi limiti, può risultare adatto a piccoli interventi di pulizia quotidiana, specialmente in contesti ristretti dove lo spazio e la praticità sono elementi essenziali.

Presenta un lungo beccuccio con spazzola all’estremità che gli permette di raggiungere zone poco accessibili come gli angoli tra i sedili, i tasti della tastiera del computer, oppure le superfici delicate come il pianoforte, e usa un filtro HEPA che certamente aiuta a evitare che la polvere fine venga reimmessa nell’aria durante l’uso migliorando l’efficacia della pulizia.

Nonostante poi la scheda tecnica indichi 120 Watt e 5500 Pa di potenza aspirante, è bene considerare che, trattandosi di un dispositivo economico, le prestazioni effettive potrebbero risultare inferiori rispetto a modelli di fascia più alta.

Tuttavia, in contesti come la pulizia delle briciole dalla tavola da pranzo o delle superfici da polvere leggera, può comunque svolgere il proprio compito. Tenete per altro presente che grazie alle sue dimensioni contenute può essere facilmente riposto nel portaoggetti dell’auto e offre un’autonomia di circa 20 minuti (la ricarica avviene tramite USB).

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

