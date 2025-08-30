Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Offerte » L’aspirapolvere PCMOS entra nel portaoggetti dell’auto ed è in sconto
OfferteOfferte Hardware

L’aspirapolvere PCMOS entra nel portaoggetti dell’auto ed è in sconto

Di Pubblicità
L'aspirapolvere PCMOS entra nel portaoggetti dell'auto ed è subito pronto - macitynet.it

Per tenere pulita l’auto e la casa non dovete necessariamente spendere chissà che: l’aspirapolvere wireless portatile PCMOS attualmente in sconto infatti, pur con i suoi limiti, può risultare adatto a piccoli interventi di pulizia quotidiana, specialmente in contesti ristretti dove lo spazio e la praticità sono elementi essenziali.

Presenta un lungo beccuccio con spazzola all’estremità che gli permette di raggiungere zone poco accessibili come gli angoli tra i sedili, i tasti della tastiera del computer, oppure le superfici delicate come il pianoforte, e usa un filtro HEPA che certamente aiuta a evitare che la polvere fine venga reimmessa nell’aria durante l’uso migliorando l’efficacia della pulizia.

L'aspirapolvere PCMOS entra nel portaoggetti dell'auto ed è subito pronto - macitynet.it

Nonostante poi la scheda tecnica indichi 120 Watt e 5500 Pa di potenza aspirante, è bene considerare che, trattandosi di un dispositivo economico, le prestazioni effettive potrebbero risultare inferiori rispetto a modelli di fascia più alta.

Tuttavia, in contesti come la pulizia delle briciole dalla tavola da pranzo o delle superfici da polvere leggera, può comunque svolgere il proprio compito. Tenete per altro presente che grazie alle sue dimensioni contenute può essere facilmente riposto nel portaoggetti dell’auto e offre un’autonomia di circa 20 minuti (la ricarica avviene tramite USB).

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 1 €.

L'aspirapolvere PCMOS entra nel portaoggetti dell'auto ed è subito pronto - macitynet.it

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Offerte Speciali

iPad Air M3, cambia poco ma piace sempre nelle prime recensioni - macitynet.it

iPad Air M3 perfetto per scuola, lavoro e tempo libero al minimo storico, solo 519 euro

Amazon sconta al minimo l'iPad Air con processore M3. Perfetto per lavoro, scuola e intrattenimento, processore potente e compatibilità con Apple Pencil Pro. Solo 599 euro invece di 710 €
Articolo precedente
I migliori supporti per iPad e tablet

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.