Aspirapolvere senza fili PUPPYOO T10, un vero tuttofare a 179,60 euro

Interessante offerta per l’aspirapolvere senza fili PUPPYOO T10, potenzialmente utilizzabile su superfici diverse grazie agli accessori inclusi in confezione ed al momento scontato per soli 179,60 euro.

Sulla scia degli aspirapolvere Dyson, anche PUPPYOO T10 utilizza un sistema di aspirazione di tipo ciclonico che gli garantisce una migliore pulizia delle superfici con cui entra in contatto. Ha un motore brushless da 250W con potenza di aspirazione pari a 17.500 Pa che gli consente di aspirare circa 14 litri di aria al secondo.

Incorpora 7 batterie Samsung da 2.500 mAh che gli assicurano fino a 45 minuti di autonomia in modalità standard oppure 15 minuti in modalità di aspirazione massima con una sola carica. Quando scarico sono necessarie all’incirca due ore e mezza per ripristinare completamente l’energia delle batterie.

Il sistema di filtri che utilizza PUPPYOO T10 promette un’ottima separazione e bloccaggio della polvere all’interno del serbatoio, capace di catturare – si legge – fino al 99,99% della polvere presente sulla superficie lavorata.

Come dicevamo il punto di forza risiede soprattutto nel numero di accessori inclusi in confezione, che consentono di pulire agevolmente pavimenti ma anche tappeti, soffitti e angoli remoti, potendo trasformarlo anche in un temporaneo aspirabriciole per la tovaglia o per rimettere a nuovo i sedili dell’automobile.

PUPPYOO T10 è in vendita in offerta lampo al prezzo di soli 179,60 euro e si acquista seguendo questo link diretto. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte: per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.